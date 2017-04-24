情遇巴塞隆納 － Mercedes-Benz E400 Coupé 4MATIC加泰隆尼亞試駕
記者方維鐸／西班牙報導、攝影
西班牙濱地中海的加泰隆尼亞，向來是歐洲各大車廠每年初春最愛舉辦新車試駕活動的地點，這裡不但陽光充足、氣溫宜人，濱海丘陵間的蜿蜒道路更能展現車輛的操控性。這次Mercedes-Benz在此舉行全新E-Class Coupé的全球媒體試駕活動，以該地區最美麗的城市巴塞隆納為出發點，讓來自各國的媒體跟這輛曼妙迷人的雙門Coupé激情邂逅。
低風阻流線車身美感十足
全新一代E-Class Coupé有著0.25 cd的流線身形，其4,826mm的車長和2,873mm的軸距，分別要比舊款車增加了123mm和113mm，意味著新車的車格已從中型Coupé邁向中大型Coupé。此外，1,860mm的車寬亦比舊款車寬了74mm之多，視覺上更顯動感大器，且車室乘坐空間也成長了許多，車內坐進4個成年人也不會感到侷促。
打開車門，新E-Class Coupé的儀表控台基調幾乎跟E-Class房車如出一轍，然而Mercedes-Benz車廠藉由全新設計的渦流式圓形出風口，巧妙地讓E-Class Coupé呈現跟房車迥異的時髦動感氛圍，並提供更多樣化的內裝皮革配色與飾板花色搭配，來彰顯Coupé鮮明的個性與美感。
記者在現場拿到的是現階段規格最高的E400 Coupé 4MATIC，搭載一具3.0 V6雙渦輪增壓引擎，可輸出333匹最大馬力及48.9公斤米峰值扭力，變速系統採用9G-TRONIC 9速手自排，結合4MATIC恆時4輪驅動系統，提供高效率的動力傳輸與循跡效果。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速僅需5.3秒，極速則約定成俗地封印在250公里／時，如此性能實力絕對稱得上是輛激情快車。
GT Coupé駕馭感輕鬆暢快
台灣媒體一行由巴塞隆納De Llobregat國際機場取車出發，先行駛150多公里抵達位於Girona的Villa Calonge莊園，在那裡稍做休息、用餐之後，再開30幾公里到當天下榻的Hotel Camiral，全部試車路線結合了快速道路、市區道路、高速公路和蜿蜒曲折的山區道路，讓你能透過DYNAMIC SELECT功能來體驗不同模式（有Comfort、Sport和Sport+共3種模式）的行車表現。
記者個人較偏好Sport模式明快卻不緊繃的流暢操控性與路面回饋感，讓你享受如行雲流水般的駕馭感受，即使在蜿蜒狹窄的山路上也能讓你信心十足、逢彎過彎；行駛在高速公路的直線路段上，就更能展現GT轎跑車輕鬆穩健的行車表現，幾乎感受不到高速行車的緊張壓迫感。這時候也可以順便體驗Mercedes-Benz先進的半自動行車輔助功能，只是大多數習慣掌握開車主權的駕駛人，一時之間應該還不能從這樣的過程中找到多大樂趣。
第2天一早則從飯店出發，開回位於巴塞隆納港灣的OneOcean Club還車，路程大約百餘公里，讓媒體好好回味ㄧ下本車的理性與浪漫，結束整趟試駕行程。
台灣賓士預計最快6月會把新E-Class Coupé在國內發表上市，初期導入車型動力可能有E200 Coupé、E300 Coupé和E400 Coupé 4MATIC，提供消費者多樣化的選擇。
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這次Mercedes-Benz選在氣候溫暖宜人、陽光充足的加泰隆尼亞地區舉辦全新E-Class Coupé的全球媒體試駕活動，記者在現場拿到現階段最高規格的E400 Coupé 4MATIC作為試駕的主角，從巴塞隆納De Llobregat國際機場出發，一路沿著地中海濱向東北行駛，路線結合了高速公路、市區道路、郊區快速道路和丘陵彎道，對本車均衡卓越的性能留下深刻印象。
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E400 Coupé 4MATIC駕馭起來動力澎湃強勁，4MATIC恆時4驅系統提供絕佳的循跡抓地效果。試駕車還選配了DYNAMIC BODY CONTROL系統，其AIR BODY CONTROL氣壓懸載具備阻尼調整功能，賦予本車更全面的行車動態表現。
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新E-Class Coupé的身形流線曼妙，風阻係數僅0.25 cd，不僅對降低油耗有實質貢獻，且後軸的空力頂舉效應也比前代車款降低一點，這對高速行駛時的穩定與安全也有助益。
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E-Class Coupé儀表控台的基本格局和E-Class房車大抵相同，但換成兼具時尚與跑格的渦流式圓形出風口設計，立刻呈現出更動感有個性的座艙氛圍。試駕車上採用金屬編織飾板，搭配黑白對比色的Nappa真皮內裝，以及握感絕佳的Nappa真皮包覆3輻式多功能平底跑車方向盤，將中大型Coupé的華麗美學完美體現。
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這具3.0升V6雙Turbo引擎可輸出333匹最大馬力，並從1,600轉即可產生48.9公斤米的峰值扭力，原廠公布的平均油耗每公升可跑12.4公里，動力效能表現相當出色。
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原廠宣稱前座增加了18mm的頭部空間與50mm的肩部空間，前座的兩張跑車化座椅造型雖沒有AMG專屬高性能座椅那般誇飾搶眼，然而實際乘坐起來包覆支撐感相當不錯，完全符合GT轎跑車的定位。
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新一代E-Class Coupé軸距一口氣由現行車款的2,760mm增長至2,873mm，後座空間有著可觀的成長（頭部、肩部和腿部分別增加15mm、34mm、74mm），坐上兩個成年人沒有絲毫侷促壓迫感。
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嶄新的LED尾燈組可透過不同的燈光模式對車主表示歡迎和告別，這是Mercedes-Benz首度在尾燈加入此種迎賓問候功能。
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試駕車上選配了尺碼誇飾的20吋前後配AMG多輻式亮黑色輕合金輪圈，搭配前245/35R20、後275/30R20的Pirelli P ZERO高性能失壓續跑胎，灰色的前煞車卡鉗並附有Mercedes-Benz字樣。
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Mercedes-Benz E400 Coupé 4MATIC小檔案
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標題：情遇巴塞隆納 － Mercedes-Benz E400 Coupé 4MATIC加泰隆尼亞試駕
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