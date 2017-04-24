情遇巴塞隆納 － Mercedes-Benz E400 Coupé 4MATIC加泰隆尼亞試駕

2017-04-24

記者方維鐸／西班牙報導、攝影

西班牙濱地中海的加泰隆尼亞，向來是歐洲各大車廠每年初春最愛舉辦新車試駕活動的地點，這裡不但陽光充足、氣溫宜人，濱海丘陵間的蜿蜒道路更能展現車輛的操控性。這次Mercedes-Benz在此舉行全新E-Class Coupé的全球媒體試駕活動，以該地區最美麗的城市巴塞隆納為出發點，讓來自各國的媒體跟這輛曼妙迷人的雙門Coupé激情邂逅。

低風阻流線車身美感十足

全新一代E-Class Coupé有著0.25 cd的流線身形，其4,826mm的車長和2,873mm的軸距，分別要比舊款車增加了123mm和113mm，意味著新車的車格已從中型Coupé邁向中大型Coupé。此外，1,860mm的車寬亦比舊款車寬了74mm之多，視覺上更顯動感大器，且車室乘坐空間也成長了許多，車內坐進4個成年人也不會感到侷促。

打開車門，新E-Class Coupé的儀表控台基調幾乎跟E-Class房車如出一轍，然而Mercedes-Benz車廠藉由全新設計的渦流式圓形出風口，巧妙地讓E-Class Coupé呈現跟房車迥異的時髦動感氛圍，並提供更多樣化的內裝皮革配色與飾板花色搭配，來彰顯Coupé鮮明的個性與美感。

記者在現場拿到的是現階段規格最高的E400 Coupé 4MATIC，搭載一具3.0 V6雙渦輪增壓引擎，可輸出333匹最大馬力及48.9公斤米峰值扭力，變速系統採用9G-TRONIC 9速手自排，結合4MATIC恆時4輪驅動系統，提供高效率的動力傳輸與循跡效果。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速僅需5.3秒，極速則約定成俗地封印在250公里／時，如此性能實力絕對稱得上是輛激情快車。

GT Coupé駕馭感輕鬆暢快

台灣媒體一行由巴塞隆納De Llobregat國際機場取車出發，先行駛150多公里抵達位於Girona的Villa Calonge莊園，在那裡稍做休息、用餐之後，再開30幾公里到當天下榻的Hotel Camiral，全部試車路線結合了快速道路、市區道路、高速公路和蜿蜒曲折的山區道路，讓你能透過DYNAMIC SELECT功能來體驗不同模式（有Comfort、Sport和Sport+共3種模式）的行車表現。

記者個人較偏好Sport模式明快卻不緊繃的流暢操控性與路面回饋感，讓你享受如行雲流水般的駕馭感受，即使在蜿蜒狹窄的山路上也能讓你信心十足、逢彎過彎；行駛在高速公路的直線路段上，就更能展現GT轎跑車輕鬆穩健的行車表現，幾乎感受不到高速行車的緊張壓迫感。這時候也可以順便體驗Mercedes-Benz先進的半自動行車輔助功能，只是大多數習慣掌握開車主權的駕駛人，一時之間應該還不能從這樣的過程中找到多大樂趣。

第2天一早則從飯店出發，開回位於巴塞隆納港灣的OneOcean Club還車，路程大約百餘公里，讓媒體好好回味ㄧ下本車的理性與浪漫，結束整趟試駕行程。

台灣賓士預計最快6月會把新E-Class Coupé在國內發表上市，初期導入車型動力可能有E200 Coupé、E300 Coupé和E400 Coupé 4MATIC，提供消費者多樣化的選擇。