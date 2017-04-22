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SYM CRUiSYM 300 全球首發跨界領跑

2017-04-22

﹝記者方維鐸／台北報導﹞SYM CRUiSYM 300去年科隆車展首度曝光即引起廣大迴響，長年來深耕本土市場的SYM，將台灣作為全球首發市場，搶先與國人見面，且配備規格高於外銷版本，以誠心回饋支持台灣自主研發生產車款的消費者。

CRUiSYM在外觀上大膽採用跳色塗裝面塊搭配大量碳纖維飾板，構建出動感且有力道的跨界跑車風格。承襲SYM 300系列優異的騎乘人體工學，專屬亞洲身材設計，座高760mm、42度可延伸前踏板與高低可調風鏡，為不同的身材提供最舒適的騎姿，讓都會短程或長途巡弋都能享受同樣的騎乘樂趣。

原400/600級距配備的雙魚眼投射大燈（H4規格），在CRUiSYM上領先使用，並結合LED定位燈眉成為正面最醒目的辨識特徵。搭配全新設計的高辨識度儀表與可折式後視鏡，SYM要讓CRUiSYM成為跨界領跑的企圖心展露無疑。

CRUiSYM 300國內版本是預計外銷歐規的提升版，差異在搭載符合最新台灣6期法規的「Clean Power」引擎技術以及制動提升的「浮動碟盤」與「輻射對向卡鉗」，提供國內消費者最好的規格與最安全的配備。

此外，還導入汽車級兩段式阻尼後避震，有效提升過彎穩定與惡路舒適性，並搭配輪胎支撐性提升，穩定性與貼地性有感升級。

圖片提供：SYM

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  • SYM CRUiSYM 300依亞洲身材打造專屬設計，符合騎乘人體工學，展現跨界跑車風格。

    SYM CRUiSYM 300依亞洲身材打造專屬設計，符合騎乘人體工學，展現跨界跑車風格。

  • SYM CRUiSYM 300依亞洲身材打造專屬設計，符合騎乘人體工學，展現跨界跑車風格。

    SYM CRUiSYM 300依亞洲身材打造專屬設計，符合騎乘人體工學，展現跨界跑車風格。

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