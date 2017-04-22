| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 消費

繽紛女人節 掃地機器人30天鑑賞期

2017-04-22

〔記者吳佩樺／台北報導〕母親節即將到來，燦坤即日起至5月15日舉辦「繽紛女人節」，因應送禮商機，掃地機器人近1個月銷量成長5倍，看好後續買氣，針對飛利浦、Ecovacs二大品牌推出30天鑑賞期活動。全檔另有指定小家電滿5千送6百還原金。

燦坤協理林彩莉表示，觀察近3年母親節銷售從3月底便逐漸增溫，至母親節前二週達到高峰，且有不少單身未婚女性會趁此節日犒賞自己。今年母親節夯禮包括護髮吹風機、掃地機器人、無線直立吸塵器。因為掃地機器人功能相較複雜，民眾選購的猶豫期比其他小家電長，因此特地祭出30天鑑賞期。

此外，有趣的現象是，護髮吹風機以Dyson Supersonic和Panasonic NA98詢問度最高，但近期男性購買比例高達6成，可見都是買來討老婆或媽媽的歡心。此檔Panasonic NA98加送抗UV淑女傘；Dyson Supersonic還能享30期0利率。

粉紅色3C家電在母親節檔期的銷售亦比平常成長2至3成，例如近一個月蘋果iPhone 7 Plus紅色、玫瑰金占所有銷量的4成。

德誼數位也瞄準母親節，推出即日起至5月14日，購買指定款iPhone、iPad、MacBook，能以1,520元加購原價3,600元升級版DE Care人損保固；即日起至5月底前，攜碼續約遠傳月租1,199元方案，購買iPhone、iPad、MacBook享主機現折1萬元再送Apple TV 32GB。

圖片提供：燦坤

廣告
  • Panasonic NA98護髮吹風機，售價6,290元，加送抗UV淑女傘。

    Panasonic NA98護髮吹風機，售價6,290元，加送抗UV淑女傘。

  • 德誼數位瞄準母親節，祭出多重優惠搶攻商機。 （記者吳佩樺攝）

    德誼數位瞄準母親節，祭出多重優惠搶攻商機。 （記者吳佩樺攝）

  • 燦坤繽紛女人節登場，推出掃地機器人30天鑑賞期活動。 （記者吳佩樺攝）

    燦坤繽紛女人節登場，推出掃地機器人30天鑑賞期活動。 （記者吳佩樺攝）

  • Vitamix S30食物調理機，原價23,800元，特價21,000元。

    Vitamix S30食物調理機，原價23,800元，特價21,000元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 掃地機器人
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：繽紛女人節 掃地機器人30天鑑賞期


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.