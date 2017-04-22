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威肯踩PUMA 傲視日本街頭時尚 襪套式鞋口設計+編織鞋面 極簡風格
2017-04-22
〔記者林欣若／台北報導〕PUMA「RUN THE STREET」為運動時尚主軸概念推出一系列單品，企圖成為街頭潮流霸主，全新鞋款PUMA TSUGI Shinsei以潮流之都東京為靈感，並邀請歌手威肯（The Weeknd）拍攝形象廣告，威肯穿上PUMA TSUGI Shinsei俯瞰東京街頭，展現日本街頭時尚態度。
「Tsugi」 在日文中有著「Next，下一個」的意思，而 「Shinsei 」則是「新生」，PUMA TSUGI Shinsei象徵著PUMA將現代、科技、與傳統三者完美融合，外型融合東方美學元素，鞋側的皮革與 Proknit編織材質鞋面，提升整體質感也兼具功能性。在功能上則搭載PUMA最受歡迎的獨家IGNITE Foam超彈力大底，提供足部更充足的能量回彈與舒適度，最搶眼的莫過於獨特的鞋帶系統設計，透過後跟彈性繃帶包覆及足部內外兩側的編綁鞋帶，為雙腳帶來更貼合的舒適度，本季共將推出純黑、純白、米灰、與墨綠4色，襪套式鞋口設計結合加厚尼龍鞋舌與編織鞋面，展現東瀛時尚強調的極簡現代主義。
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