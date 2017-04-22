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蔡依林Jessica鬥時尚 包精采 Tod’s撞色醫生包百搭款 奧莉維亞MCM上身 鑽石龐克風

2017-04-22

〔記者方惠宗／台北報導〕時尚小包「撞」出色！義大利精品Tod’s醫生包造型的Twist Bag本季以撞色皮革拼接翻新造型，小型尺寸大玩春夏色彩遊戲，散發優雅又俏皮討喜，吸引蔡依林、南韓歌手Jessica輪番搶揹；前者散發活力潮味、另一則優雅婉約，信手拈來、各自有型，顯見這款包包的百搭魅力！

Tod’s Twist Bag的靈感起源旅行手袋，採用極致皮革作工與精湛的工藝技術，彰顯Tod’s所強調的皮革世家精神；以簡約俐落的醫生包造型搭上如珠寶配飾般的細膩吊飾，引人玩味無窮；兩側的金屬橫軸設計，只要簡單一個動作，即可輕鬆開啟包包，更符現代步調；包底採用具有品牌標誌性的圓膠豆豆，呼應經典的同時，還具有保護包身的作用。

此外，德國前衛品牌MCM本季亦為領航小包時尚的Patricia包款，加入象徵工業纜網與龐克風網襪的鑽石圖紋，打造出全新Patricia Rombi鑽石格紋肩揹包，一推出就吸引紐約名媛奧莉維亞‧巴勒莫（Olivia Palermo）納入造型，與自己一貫的俐落穿搭完美搭配！

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  • 蔡依林以Tod’s Twist Bag大玩時尚街頭風，信手捻來超出色。（Tods提供）

    蔡依林以Tod’s Twist Bag大玩時尚街頭風，信手捻來超出色。（Tods提供）

  • 南韓歌手Jessica以全白褲裝搭配三色拼接Tod’s Twist Bag，輕鬆散發從容感。（Tods提供）

    南韓歌手Jessica以全白褲裝搭配三色拼接Tod’s Twist Bag，輕鬆散發從容感。（Tods提供）

  • 奧莉維亞‧巴勒莫以MCM鑽石格紋包展現黑白極簡時尚。（MCM提供）

    奧莉維亞‧巴勒莫以MCM鑽石格紋包展現黑白極簡時尚。（MCM提供）

  • Tods Twist Bag本季以撞色皮革拼接打造，提供多種配色選擇。各82,400元。（Tods提供）

    Tods Twist Bag本季以撞色皮革拼接打造，提供多種配色選擇。各82,400元。（Tods提供）

  • MCM Patricia Rombi迷你型鑽石格紋肩揹包、拼接粉紅色款，25,000元。另有拼接水藍色或黑色款。（MCM提供）

    MCM Patricia Rombi迷你型鑽石格紋肩揹包、拼接粉紅色款，25,000元。另有拼接水藍色或黑色款。（MCM提供）

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標題：蔡依林Jessica鬥時尚 包精采 Tod’s撞色醫生包百搭款 奧莉維亞MCM上身 鑽石龐克風


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