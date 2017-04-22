蔡依林Jessica鬥時尚 包精采 Tod’s撞色醫生包百搭款 奧莉維亞MCM上身 鑽石龐克風

2017-04-22

〔記者方惠宗／台北報導〕時尚小包「撞」出色！義大利精品Tod’s醫生包造型的Twist Bag本季以撞色皮革拼接翻新造型，小型尺寸大玩春夏色彩遊戲，散發優雅又俏皮討喜，吸引蔡依林、南韓歌手Jessica輪番搶揹；前者散發活力潮味、另一則優雅婉約，信手拈來、各自有型，顯見這款包包的百搭魅力！

Tod’s Twist Bag的靈感起源旅行手袋，採用極致皮革作工與精湛的工藝技術，彰顯Tod’s所強調的皮革世家精神；以簡約俐落的醫生包造型搭上如珠寶配飾般的細膩吊飾，引人玩味無窮；兩側的金屬橫軸設計，只要簡單一個動作，即可輕鬆開啟包包，更符現代步調；包底採用具有品牌標誌性的圓膠豆豆，呼應經典的同時，還具有保護包身的作用。

此外，德國前衛品牌MCM本季亦為領航小包時尚的Patricia包款，加入象徵工業纜網與龐克風網襪的鑽石圖紋，打造出全新Patricia Rombi鑽石格紋肩揹包，一推出就吸引紐約名媛奧莉維亞‧巴勒莫（Olivia Palermo）納入造型，與自己一貫的俐落穿搭完美搭配！