2017巴塞爾錶展專輯18：百花爭妍 翩翩時光3

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

時尚雙圈

【越來越多的錶款配備雙圈錶帶，尤其可隨心變換錶帶的設計，清楚有力的賦予時髦特點。】

寶格麗（BVLGARI）為Serpenti系列的錶盤設計更多色系，並以多彩的皮革製成雙圈錶帶。更棒的是，顧客可自行選擇喜愛的錶殼、錶盤與錶帶，共有超過300種搭配方式，加上錶背鐫刻字樣，完全專屬。

Fendi以變換包包背帶、瞬間轉換風格的「Strap You」肩帶引領風潮，Fendi Timepieces則以同樣的個性化概念推出Selleria Strap You腕錶；首波共有7款不同面貌的錶帶，搭配腕錶的專利可換式錶帶設計，旋轉背蓋就能更換。

領航袖珍趨勢，愛馬仕（Hermès）原本就纖巧玲瓏的Nantucket腕錶變得更小，以Nantucket TPM腕錶打造錶殼尺寸為17×23 毫米的新樣式，名副其實「TPM」：法語Très Petit Modèle縮寫、意為「非常小的尺寸」。

此外，做為Chanel製錶30週年里程碑的Première Rock紅色腕錶也將15.8×23.6毫米的精巧樣式纏繞層疊佩戴；延伸錶帶長度並結合經典皮革穿鍊與珠寶佩戴的概念，令這款問世於1987年的作品可當頭飾、項鍊，不只風格獨到，還越來越年輕！

圖片提供／BVLGARI、Chanel、Fendi、Hermès