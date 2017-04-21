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2017巴塞爾錶展專輯18：百花爭妍 翩翩時光3

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

時尚雙圈

【越來越多的錶款配備雙圈錶帶，尤其可隨心變換錶帶的設計，清楚有力的賦予時髦特點。】

寶格麗（BVLGARI）為Serpenti系列的錶盤設計更多色系，並以多彩的皮革製成雙圈錶帶。更棒的是，顧客可自行選擇喜愛的錶殼、錶盤與錶帶，共有超過300種搭配方式，加上錶背鐫刻字樣，完全專屬。

Fendi以變換包包背帶、瞬間轉換風格的「Strap You」肩帶引領風潮，Fendi Timepieces則以同樣的個性化概念推出Selleria Strap You腕錶；首波共有7款不同面貌的錶帶，搭配腕錶的專利可換式錶帶設計，旋轉背蓋就能更換。

領航袖珍趨勢，愛馬仕（Hermès）原本就纖巧玲瓏的Nantucket腕錶變得更小，以Nantucket TPM腕錶打造錶殼尺寸為17×23 毫米的新樣式，名副其實「TPM」：法語Très Petit Modèle縮寫、意為「非常小的尺寸」。

此外，做為Chanel製錶30週年里程碑的Première Rock紅色腕錶也將15.8×23.6毫米的精巧樣式纏繞層疊佩戴；延伸錶帶長度並結合經典皮革穿鍊與珠寶佩戴的概念，令這款問世於1987年的作品可當頭飾、項鍊，不只風格獨到，還越來越年輕！

圖片提供／BVLGARI、Chanel、Fendi、Hermès

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  • Chanel以Premiere Rock紅色腕錶擁有經典皮革穿鍊與珠寶佩戴的概念。143,000元。限量1,000只。

    Chanel以Premiere Rock紅色腕錶擁有經典皮革穿鍊與珠寶佩戴的概念。143,000元。限量1,000只。

  • 愛馬仕Nantucket TPM 腕錶，袖珍錶殼搭配Double Tour雙圈天然小牛皮錶帶。

    愛馬仕Nantucket TPM 腕錶，袖珍錶殼搭配Double Tour雙圈天然小牛皮錶帶。

  • Fendi Timepieces獻上Selleria Strap You腕錶，可換式雙錶圈帶更添迷人風情。

    Fendi Timepieces獻上Selleria Strap You腕錶，可換式雙錶圈帶更添迷人風情。

  • 寶格麗全新的Serpenti腕錶每只腕錶隨附兩款雙圈錶帶。圖為紅色錶帶玫瑰金款，約325,700元。

    寶格麗全新的Serpenti腕錶每只腕錶隨附兩款雙圈錶帶。圖為紅色錶帶玫瑰金款，約325,700元。

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