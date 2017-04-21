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2017巴塞爾錶展專輯17：百花爭妍 翩翩時光2

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

精準型女

【追求精準耐用的品質與文雅秀麗，加上風格的突破，讓女錶綻放風采。】

歐米茄（Omega）一口氣推出超過30款Seamaster海馬Aqua Terra Master Chronometer腕錶，許多Aqua Terra腕錶都是「大師天文台腕錶」，這是將搭載著經瑞士官方天文台（COSC）認證機芯的腕錶送至瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）測試，通過模擬實際佩戴的各項檢測，包括防水及抗磁等業界最高標準，才能獲得「大師天文台錶」稱號，所有錶徑34毫米及38毫米的錶款均有4年保固。

浪琴（Longines）推出品牌首款搭載配備矽游絲的機芯、並獲COSC認證的Record系列。當錶廠為機芯當中影響走時穩定關鍵的游絲採矽製造，因其強韌、輕盈的材質不會氧化，且不受一般溫度變化、磁場與氣壓的影響，令走時更穩、更耐用。

風格的突破上，蕭邦（Chopard）繼Happy Sport後再以Happy Ocean給人驚艷，單向旋轉錶圈採藍色與綠松石色，或藍色與莓果紅的雙色設計，並首次以NATO錶帶創造活力；5顆圓形明亮式切割的滑動鑽石，晶瑩璀璨。防水深300米，搭載蕭邦自動上鏈機芯，專業性能與時尚元素渾然融合。

創廠歷史可追溯至1737年的錶壇元老Favre-Leuba（域峰表）以獨特的14邊形錶圈為女士添進Raider Sea Bird，散發運動氣息卻不失高雅；共有錶徑37毫米與34毫米、2種尺寸，分別搭載自動上鏈與石英機芯與多種錶盤顏色，風格前所未見，沉穩、從容而醒目。

圖片提供／Chopard、Favre-Leuba、Longines、Omega

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  • 歐米茄Seamaster海馬Aqua Terra Master Chronometer腕錶備有三種尺寸。圖為38毫米錶殼款，不銹鋼配搭18K Sedna™Gold，配襯鑽石錶圈。614,800元。

    歐米茄Seamaster海馬Aqua Terra Master Chronometer腕錶備有三種尺寸。圖為38毫米錶殼款，不銹鋼配搭18K Sedna™Gold，配襯鑽石錶圈。614,800元。

  • 浪琴Record腕錶。鑲鑽精鋼錶殼（30mm）。白色珍珠母貝面盤飾13顆鑽石時標。抗磁矽游絲自動上鏈機芯，獲COSC瑞士天文台認證。147,300元。

    浪琴Record腕錶。鑲鑽精鋼錶殼（30mm）。白色珍珠母貝面盤飾13顆鑽石時標。抗磁矽游絲自動上鏈機芯，獲COSC瑞士天文台認證。147,300元。

  • Favre-Leuba為Raider系列推出Sea Bird女錶，獨特的外觀為悠久的品牌歷史寫下醒目章節。搭載自動或石英機芯。價格未定。

    Favre-Leuba為Raider系列推出Sea Bird女錶，獨特的外觀為悠久的品牌歷史寫下醒目章節。搭載自動或石英機芯。價格未定。

  • 蕭邦Happy Ocean 40毫米精鋼腕錶，配以5顆滑動鑽石。防水300米。自動上鏈機芯。藍色Nato錶帶。價格未定。

    蕭邦Happy Ocean 40毫米精鋼腕錶，配以5顆滑動鑽石。防水300米。自動上鏈機芯。藍色Nato錶帶。價格未定。

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