2017巴塞爾錶展專輯16：百花爭妍 翩翩時光1
記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導
專為女性設計的錶款更加多采多姿，不僅精準、穩定更上一層，在滿足時尚搭配的角度上，更具隨心所欲與個人化特質。而雋永的時尚風格人物、香奈兒女士今年更化身為腕錶的魅力亮點。
而立之喜
【Chanel製錶歷程30週年的一大賣點，這款擁有Q版香奈兒女士的Chanel腕錶是會場最可愛的話題。】
這款腕錶是「Mademoiselle J12」，也是17年前、品牌以J12成為史上首枚以高科技精密陶瓷轉化為珍貴材質腕錶的嶄新詮釋。錶殼以黑色高科技精密陶瓷及精鋼製造，錶盤上、香奈兒女士的經典符碼一眼即識，而手臂以鍍銠黑與白漆設計、化為時、分針，隨著自動上鏈機芯的驅動，為精準報時指示方向。在這款為香奈兒女士風格與態度致敬的作品背後，限量555只字樣、J12標誌及1顆美鑽註記Chanel製錶30年里程，也訴說時間已非僅是計時單位，也是風格的延伸。
同時，剛柔並濟的Boy.Friend腕錶以米色金延續Chanel經典面料、斜紋軟呢的靈感，以精鋼絲交織刻紋錶帶展現絕妙技藝：深刻而精確的壓印出斜紋軟呢的層次織紋，呈現如面料的豐盈、就像Chanel外套口袋與袖口滾邊，而八角形的錶盤造型令人聯想N°5香水瓶蓋、芳登廣場及Premièr系列。
圖片提供／Chanel
-
這款Chanel Première鏤空山茶花腕錶是紀念Première腕錶問世30週年，以品牌代表的山茶花圖騰做為高級製錶的願景象徵。自製機芯Calibre 2以3D立體山茶花造型呈現鏤空姿態，錶盤、錶橋及零組件展現深邃之美，機芯在二片藍寶石水晶鏡面之間揭露機械結構及神秘美感。璀璨鑽光發自錶橋至錶殼、錶圈與錶冠，寶石鑲嵌工序細膩而耗時，盡顯絕倫工藝。
-
Chanel Boy.Friend米色金斜紋軟呢腕錶中型款。18K Beige米色金錶殼（26.7×34.6mm）。石英機芯。1,246,000元。
-
擁有香奈兒女士Q版肖像的Chanel Mademoiselle J12腕錶，可愛指數飆新高。自動上鏈機芯。限量555只。價格未定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- LG G6預購開跑 保固30個月
- Tiffany野性大發 奢華原始美
- 2017巴塞爾錶展專輯21：時間等式 明日之星3
- 2017巴塞爾錶展專輯19：時間等式 明日之星1
- 2017巴塞爾錶展專輯13：互助之作展新局3
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 企業長期僱身障不足 桃市勞動局長：加強輔導
- UCC旗下咖啡店 獨家販售陽壓罐
- 前進宜蘭綠博 80歲蒸汽火車啟航
- 稽查公車違規名單 公運處遲遲不公布
- 台鐵要漲 交長︰不讓民眾負擔增太多
- 豬哥亮病房日記-醫護全力防堵媒體 記者駐院諜對諜
- 股利稅改 財部傾向稅損最小方案
- 巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警1死2傷 槍手斃命
- 自用小船海上看花火 退潮擱淺4人獲救
- 1日隊友添好運 克蕭止道奇3連敗
- 美俄兩太空人 飛抵國際太空站
- 證券行情表、證券表格
- 張忠謀怨︰台幣升值只能忍
- 棒球之神編導 一朗轟別西雅圖
- 長榮、海大產學合作 年薪1500K不是夢
- 屏東第一鮪 首度由新園船長捕獲
- 俄羅斯戰鬥機器人 2021年上太空當長官
- 台泥國際流通股份 台泥257億全部收購
- 國防自主 李喜明 蒲澤春挑重擔
- 尋找八田銅像斷頭 水利會將派人打撈
- 軍方人事先行 國安團隊接力調整
- 看《我和我的冠軍女兒》角力美少女感觸深
- 開南商工慶百歲 「500董事長」返母校
- 毒餌包骨頭誘狗 3犬接連被毒死
- 司改國是會議分組決議 三、四級毒品刑責門檻調降
- 華仔坐輪椅"獻身"拆彈 笑稱上天要我休息
- 技職繁星上台科大 清寒生拚郭董第二
- 會考數學拿Ｃ 繁星拚進國立科大
- 【朵朵小語】你的世界
- 王鏡銘「即刻救援」 眾兄弟熄火
- 盧姓大戶回鍋買進 中石化暗潮洶湧
- 巴黎槍擊初判是恐攻 一警喪生槍手斃命
- 竹縣桐花祭及路跑週六登場 公布交管
- 王定宇：反年改 連上班族也打
- 劉奕兒認分手王大陸 甘願扮醜當怪物
- 中山高南下鄰接道路 11月完工
- 劉世芳：反年改施暴時 警還在喊學長、學長
- 截肢後讀碩士 慈馨媽媽謝夫相挺
標題：2017巴塞爾錶展專輯16：百花爭妍 翩翩時光1
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email