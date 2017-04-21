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2017巴塞爾錶展專輯16：百花爭妍 翩翩時光1

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

專為女性設計的錶款更加多采多姿，不僅精準、穩定更上一層，在滿足時尚搭配的角度上，更具隨心所欲與個人化特質。而雋永的時尚風格人物、香奈兒女士今年更化身為腕錶的魅力亮點。

而立之喜

【Chanel製錶歷程30週年的一大賣點，這款擁有Q版香奈兒女士的Chanel腕錶是會場最可愛的話題。】

這款腕錶是「Mademoiselle J12」，也是17年前、品牌以J12成為史上首枚以高科技精密陶瓷轉化為珍貴材質腕錶的嶄新詮釋。錶殼以黑色高科技精密陶瓷及精鋼製造，錶盤上、香奈兒女士的經典符碼一眼即識，而手臂以鍍銠黑與白漆設計、化為時、分針，隨著自動上鏈機芯的驅動，為精準報時指示方向。在這款為香奈兒女士風格與態度致敬的作品背後，限量555只字樣、J12標誌及1顆美鑽註記Chanel製錶30年里程，也訴說時間已非僅是計時單位，也是風格的延伸。

同時，剛柔並濟的Boy.Friend腕錶以米色金延續Chanel經典面料、斜紋軟呢的靈感，以精鋼絲交織刻紋錶帶展現絕妙技藝：深刻而精確的壓印出斜紋軟呢的層次織紋，呈現如面料的豐盈、就像Chanel外套口袋與袖口滾邊，而八角形的錶盤造型令人聯想N°5香水瓶蓋、芳登廣場及Premièr系列。

圖片提供／Chanel

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  • 這款Chanel Première鏤空山茶花腕錶是紀念Première腕錶問世30週年，以品牌代表的山茶花圖騰做為高級製錶的願景象徵。自製機芯Calibre 2以3D立體山茶花造型呈現鏤空姿態，錶盤、錶橋及零組件展現深邃之美，機芯在二片藍寶石水晶鏡面之間揭露機械結構及神秘美感。璀璨鑽光發自錶橋至錶殼、錶圈與錶冠，寶石鑲嵌工序細膩而耗時，盡顯絕倫工藝。

    這款Chanel Première鏤空山茶花腕錶是紀念Première腕錶問世30週年，以品牌代表的山茶花圖騰做為高級製錶的願景象徵。自製機芯Calibre 2以3D立體山茶花造型呈現鏤空姿態，錶盤、錶橋及零組件展現深邃之美，機芯在二片藍寶石水晶鏡面之間揭露機械結構及神秘美感。璀璨鑽光發自錶橋至錶殼、錶圈與錶冠，寶石鑲嵌工序細膩而耗時，盡顯絕倫工藝。

  • Chanel Boy.Friend米色金斜紋軟呢腕錶中型款。18K Beige米色金錶殼（26.7×34.6mm）。石英機芯。1,246,000元。

    Chanel Boy.Friend米色金斜紋軟呢腕錶中型款。18K Beige米色金錶殼（26.7×34.6mm）。石英機芯。1,246,000元。

  • 擁有香奈兒女士Q版肖像的Chanel Mademoiselle J12腕錶，可愛指數飆新高。自動上鏈機芯。限量555只。價格未定。

    擁有香奈兒女士Q版肖像的Chanel Mademoiselle J12腕錶，可愛指數飆新高。自動上鏈機芯。限量555只。價格未定。

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