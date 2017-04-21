2017巴塞爾錶展專輯15：方寸之間話當年2
記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導
庫克船長航向21世紀
雷達（Rado）以18世紀英國皇家海軍軍官、航海家與探險家James Cook船長（1728－1779）命名的HyperChrome皓星系列庫克船長腕錶是錶廠取於一款1960年代腕錶的全新詮釋，黑色磨砂面盤擁有色彩復古的Super-LumiNova夜光塗層時標，搭配黑色高科技陶瓷錶圈與棕色復古皮錶帶。為了向原創庫克船長系列的推出之年致敬，限量製作1,962只。61,000元。
Oris第一款計時碼錶Chronoris
Oris Chronoris腕錶問世於1970年，名稱結合「Chronograph」和「Oris」，以流線型錶殼搭載品牌第一枚計時機芯，橙色秒數計時圈與中央橙色秒針賦予顯眼的外觀。新款Chronoris日期錶以39毫米不銹鋼錶殼重現經典，內部可旋轉錶圈的計時功能可由4點鐘的錶冠操作；設定橙色三角形與任何指針對齊為零，以秒、分鐘或小時來計時。
復刻飛行錶佐百年皮錶帶
美度（Mido）Multifort Escape先鋒系列1947復刻腕錶領人回顧美國企業家、「原子筆」富豪與飛行愛好者米爾頓‧雷諾茲（Milton Reynolds，1892–1976）的創舉：1947年，他改裝A26轟炸機，請來戰爭英雄比爾‧奧登（Bill Odom）與沙利（Tex Sallee）、三人一同飛行，以78小時55.5分創下雙引擎螺旋槳飛機環遊世界飛行紀錄。此作訴說冒險精神與不朽的榮耀，外觀上，44毫米復古軍錶風格錶殼採Aged PVD仿舊真空電鍍處理，錶盤飾以日內瓦波紋，並以白色Super-LumiNova®高亮度螢光塗料及橘色分鐘刻度營造歷史氛圍；搭載80小時動力儲存的Caliber 80自動上鏈機芯。特別的是，美度攜手美國頂級百年皮革品牌Horween為此錶打造錶帶。這家美式足球NFL官方指定的橄欖球皮革公司以招牌Essex棕色錶帶配襯錶款，具有越用、顏色越美的特色。同時，附上另一條Football橄欖球皮革錶帶；兩款特色錶帶皆細緻刻印Horween Logo。34,400元。
Seiko第一款潛水錶重生
是Seiko、亦是日本的第一只潛水錶誕生於1965年。當時，具備高水準防水技術的腕錶還未被廣泛使用，而這款搭載自動上鏈機芯的潛水錶具備150米的防水功能於1966年到1969年間被日本極地研究探險隊所用，此刻重生將更引人熱衷。秉持相同信念，此防水200米的復刻之作具有線條纖細俐落、錶徑39.9毫米的不銹鋼超硬度電鍍錶殼、鍍膜處理超防眩箱型藍寶石水晶鏡面與旋入式錶冠，以及3D時標、12點鐘處的發光塗料圓點與窄錶圈。搭載專為潛水而設、出自Seiko頂級製錶工坊、「雫石高級時計工房」的8L35自動上鏈機芯。搭配矽膠錶帶、隨附不鏽鋼鍊帶。歐洲定價3,800歐元，約台幣124,944元。限量2,000只。
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