2017巴塞爾錶展專輯14：方寸之間話當年1

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

長久流傳的腕錶總別具氣韻，包括無與倫比的設計風格、持久耐用或獨特的情感因素。從本屆錶展來看，經典與懷舊更是創新的絕佳動能；許多錶廠致力讓經典名作以高超品質再現江湖，成為驚豔的場內焦點。

配有濕度計的稀有軍用錶

Blancpain於1953年發布的原創五十噚腕錶（噚，測水深的單位；一噚是6呎或829公尺）奠定現代潛水腕錶標準，今年重新演繹1950年代一款稀有樣式：配有濕度計的五十噚系列MIL-SPEC復刻錶，若濕氣滲入，錶盤6點位置的小圓盤就會由白變紅，以為警示。

這款作品源於1950末至1960初、符合美國國防標準的五十噚「MIL-SPEC 1」腕錶；按照Blancpain當時與美國海軍水下爆破隊（Underwater Demolition Team，UDT）、美國海豹突擊隊（Navy Seals）簽訂的供貨合約，其隊員配備的即是「MIL-SPEC 1」。此復刻之作材質為直徑40毫米精鋼錶殼與拱形藍寶石水晶單向旋轉錶圈，配備NATO北約軍用錶帶、航海帆布錶帶或精鋼錶鍊。約449,000元。限量發行500只。

前衛之錶Ventura一甲子

漢米爾頓（Hamilton）Ventura腕錶於1957年1月3日推出，外型前衛，更是全球首款由電池驅動的電子錶。「貓王」艾維斯‧普里斯萊（Elvis Presley，1935－1977）於電影「藍色夏威夷」（Blue Hawaii）佩戴，更令此作聲名大噪。今年為問60週年推出三款紀念版本，其中一款以牛仔布錶帶搭配3D立體列印的牛仔布紋錶盤。7,150港幣，約台幣28,235元。

60年代傳奇計時碼錶Autavia

泰格豪雅（TAG Heuer）為問世於1962年、獲約亨‧林特（Jochen Rindt，1964－1970）等許多F1賽車手喜愛的Autavia腕錶推出55週年紀念版；錶徑從原本的39毫米擴大為42毫米，搭載自製自動上鏈計時機芯Heuer-02，動力儲存達80小時，設有導柱輪和垂直離合器。圖為搭配栗色皮錶帶款式，約167,900元。

百年香蕉錶

天梭（Tissot）這款 Classic Prince又名「香蕉錶」，暱稱源自弧面、貼手的彎曲錶殼設計。1916年，這款原屬俄羅斯顧客的腕錶被送回瑞士天梭總廠維修；1917年8月，這款腕錶成為現有系列的靈感之始。同年，俄羅斯發生民主革命，導致天梭無法將該錶送回俄羅斯。今天，這只天梭王子經典系列百年紀念款成為這趟旅程最美的追憶。約12,300~15,500元。

圖片提供／Hamilton、TAG Heuer、Tissot