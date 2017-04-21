2017巴塞爾錶展專輯13：互助之作展新局3

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

記者之錶

創辦於1832 年的浪琴（Longines）在悠久的製錶歷史締造許多卓越的里程碑，經常從旗下傑作汲取靈感，以體現雋永風格的復刻（Heritage）系列。今年慶祝品牌成立185週年，最新創作來自一款源自1945年的古董時計。這款米色與銅色元素的腕錶據說來自一位採訪浪琴錶廠的美國記者，當時他就戴著這款線條簡約的浪琴古董錶。有趣的是，浪琴博物館並未藏有此作，透露這次復刻宛如天意安排。

林白之錶

此外，美國飛行員查爾斯‧林白（Charles Augustus Lindbergh，1902－1974）於1927年創下史上首位單人不著陸飛行橫跨大西洋的紀錄，浪琴身為國際航空運動聯盟的官方指定計時廠商，為林白的此次飛行全程計時，見證歷史創舉。不久後，林白與浪琴合作，設計「林白Hour Angle」腕錶，可於長距離飛行提供精準計算經度的功能，飛行員與導航員能準確的找到自己當下的地理位置。浪琴紀念此舉90週年，推出林白 Hour Angle 90週年飛行紀念腕錶，以拋光鈦合金錶殼為此錶款賦予當代詮釋。直徑 47.5 毫米的大錶盤與原型錶款同樣引人注目，配備能校正時間等式的旋轉錶圈、同步調校秒針的旋轉中央面盤，以及時、分、秒，與時間角度顯示。