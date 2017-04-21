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2017巴塞爾錶展專輯11：互助之作展新局1

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

當今兩家鋒頭最健的錶廠展開合作，完成各自的夢想腕錶！

百年靈與帝舵各以自家品質最優的現代自製機芯互換、技術交流，讓人見識優質錶廠的虛懷若谷與鞭策向上；互信、互惠、創造雙贏，完成終極作品。另外，浪琴也看上一位記者的私藏貨，於是向該名記者招招手……

百年靈助陣！三重加持的完美運動錶

紀念潛水錶問世60週年的帝舵（Tudor）為Heritage Black Bay（啟承碧灣）系列迎來第一款自製計時腕錶Heritage Black Bay Chrono（啟承碧灣計時型），將Black Bay系列代表的潛水錶傳統與賽車計時錶的精髓相結合，成了一款混合型運動錶。搭載配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置的MT­5813自動上鏈機芯更是兩大錶廠首度合作、技術分享的成果：以百年靈（Breitling）提供的Caliber B01機芯、運用抗磁矽游絲等零件的改裝之作。快調瞬跳日曆位於6點鐘位置，無調校時間限制；具停秒功能以精確調校時間。每一只Heritage Black Bay Chrono均附贈一條牛仔布風錶帶。

帝舵同時以配備矽游絲的自製機芯MT5612將日曆功能首度帶進Black Bay系列，推出Heritage Black Bay S&G（帝舵啟承碧灣黃金鋼型）以及Heritage Black Bay Steel（帝舵啟承碧灣精鋼型）兩只作品，可說是帝舵淬鍊逾60年的潛水錶製錶經驗、玩味經典的絕佳設計。

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  • 帝舵Heritage Black Bay Steel。精鋼錶殼（41mm）。旋轉外圈以精鋼製成，圓紋磨砂飾面。3,600瑞士法郎，約台幣110,484元。

    帝舵Heritage Black Bay Steel。精鋼錶殼（41mm）。旋轉外圈以精鋼製成，圓紋磨砂飾面。3,600瑞士法郎，約台幣110,484元。

  • 帝舵Heritage Black Bay S&G。命名為S&G，即鋼與金，旋轉外圈、錶冠與鋼錶帶的中央鍊節皆以黃金打造。4,750瑞士法郎，約台幣145,778元。

    帝舵Heritage Black Bay S&G。命名為S&G，即鋼與金，旋轉外圈、錶冠與鋼錶帶的中央鍊節皆以黃金打造。4,750瑞士法郎，約台幣145,778元。

  • 帝舵Heritage Black Bay Chrono。精鋼錶殼（41mm）。MT­5813自動上鏈機芯。4,800瑞士法郎，約台幣147,312元。

    帝舵Heritage Black Bay Chrono。精鋼錶殼（41mm）。MT­5813自動上鏈機芯。4,800瑞士法郎，約台幣147,312元。

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