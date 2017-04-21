2017巴塞爾錶展專輯4：經典年代 時光慶典1
記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導
一個在1917 年僅有29 個品牌的小型展會活動，今日成長為全球無可比擬的領導者。2017年巴塞爾國際鐘錶珠寶展（Baselworld）迎接第100 屆盛典，經典錶款與其誕生之年，巧合地成為呼應的熱門話題。
20與40 百達翡麗的雙喜誌慶
一為流麗的幾何線條，另一則彰顯鏤空稀有的工藝造詣，百達翡麗（Patek Philippe）為「240」機芯誕生40週年的打造誌慶之作：Calatrava編號6006G腕錶與Calatrava編號5180/1R-001「Squelette」腕錶。前者錶面佈局由數個圓環構成，以黑檀木色和銀色為基調，搭配放射狀與緞面手工裝飾，巴頓式鏤空白漆時針與分針搭配尖端添上紅漆的日期指針，整體散發藝術雅氣；後者以滿目精雕細節為機芯添上迷人美感，堪稱微型動態藝術珍品，並以鏤空成12條輪輻的18K5N玫瑰金托環環抱。
此外，問世20年的Aquanaut 海底探險家系列推出新款編號5168G男裝腕錶，由18K白金製造，防水深度120米，令貴金屬與這款陽剛氣息的堅固時計相得益彰。這也是該系列第一款18K白金男裝時計，錶身直徑42毫米亦屬該系列目前最大型的腕錶款式，有如向1976年的「Jumbo」、Nautilus的同一錶徑致意。
同時，一派當代復古風的編號5320G萬年曆腕錶沿用百達翡麗自1941年旗下萬年曆時計的經典設計，錶面簡練優雅，機械機芯則精密複雜，又是一記永垂不朽的標誌。
部分圖片提供／Patek Philippe
-
百達翡麗以Aquanaut編號5168G腕錶為二十載當代悠閒時尚加冕。18K白金錶殼。324 S C自動上鏈機芯。1,173,000元。
-
百達翡麗Calatrava編號 6006G腕錶展顯流麗的幾何線條。18K白金錶殼（39mm），厚8.84 毫米。240 PS C自動上鏈超薄機芯。932,000元。
-
百達翡麗Calatrava編號 5180/1R-001「Squelette」腕錶展現鏤空稀有造詣。18K5N玫瑰金錶殼（39mm），厚6.7毫米。240 SQU自動上鏈機芯。3,002,000元。
-
百達翡麗編號5320G萬年曆腕錶散發思古幽情。18K白金錶殼（40mm）。324 S Q自動上鏈機芯。2,519,000元。
-
（歐新社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- LG G6預購開跑 保固30個月
- Tiffany野性大發 奢華原始美
- 2017巴塞爾錶展專輯21：時間等式 明日之星3
- 2017巴塞爾錶展專輯19：時間等式 明日之星1
- 2017巴塞爾錶展專輯13：互助之作展新局3
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 企業長期僱身障不足 桃市勞動局長：加強輔導
- UCC旗下咖啡店 獨家販售陽壓罐
- 前進宜蘭綠博 80歲蒸汽火車啟航
- 稽查公車違規名單 公運處遲遲不公布
- 台鐵要漲 交長︰不讓民眾負擔增太多
- 豬哥亮病房日記-醫護全力防堵媒體 記者駐院諜對諜
- 股利稅改 財部傾向稅損最小方案
- 巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警1死2傷 槍手斃命
- 自用小船海上看花火 退潮擱淺4人獲救
- 1日隊友添好運 克蕭止道奇3連敗
- 美俄兩太空人 飛抵國際太空站
- 證券行情表、證券表格
- 張忠謀怨︰台幣升值只能忍
- 棒球之神編導 一朗轟別西雅圖
- 長榮、海大產學合作 年薪1500K不是夢
- 屏東第一鮪 首度由新園船長捕獲
- 俄羅斯戰鬥機器人 2021年上太空當長官
- 台泥國際流通股份 台泥257億全部收購
- 國防自主 李喜明 蒲澤春挑重擔
- 尋找八田銅像斷頭 水利會將派人打撈
- 軍方人事先行 國安團隊接力調整
- 看《我和我的冠軍女兒》角力美少女感觸深
- 開南商工慶百歲 「500董事長」返母校
- 毒餌包骨頭誘狗 3犬接連被毒死
- 司改國是會議分組決議 三、四級毒品刑責門檻調降
- 華仔坐輪椅"獻身"拆彈 笑稱上天要我休息
- 技職繁星上台科大 清寒生拚郭董第二
- 會考數學拿Ｃ 繁星拚進國立科大
- 【朵朵小語】你的世界
- 王鏡銘「即刻救援」 眾兄弟熄火
- 盧姓大戶回鍋買進 中石化暗潮洶湧
- 巴黎槍擊初判是恐攻 一警喪生槍手斃命
- 竹縣桐花祭及路跑週六登場 公布交管
- 王定宇：反年改 連上班族也打
- 劉奕兒認分手王大陸 甘願扮醜當怪物
- 中山高南下鄰接道路 11月完工
- 劉世芳：反年改施暴時 警還在喊學長、學長
- 截肢後讀碩士 慈馨媽媽謝夫相挺
標題：2017巴塞爾錶展專輯4：經典年代 時光慶典1
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email