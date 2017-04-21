2017巴塞爾錶展專輯4：經典年代 時光慶典1

2017-04-21

記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導

一個在1917 年僅有29 個品牌的小型展會活動，今日成長為全球無可比擬的領導者。2017年巴塞爾國際鐘錶珠寶展（Baselworld）迎接第100 屆盛典，經典錶款與其誕生之年，巧合地成為呼應的熱門話題。

20與40 百達翡麗的雙喜誌慶

一為流麗的幾何線條，另一則彰顯鏤空稀有的工藝造詣，百達翡麗（Patek Philippe）為「240」機芯誕生40週年的打造誌慶之作：Calatrava編號6006G腕錶與Calatrava編號5180/1R-001「Squelette」腕錶。前者錶面佈局由數個圓環構成，以黑檀木色和銀色為基調，搭配放射狀與緞面手工裝飾，巴頓式鏤空白漆時針與分針搭配尖端添上紅漆的日期指針，整體散發藝術雅氣；後者以滿目精雕細節為機芯添上迷人美感，堪稱微型動態藝術珍品，並以鏤空成12條輪輻的18K5N玫瑰金托環環抱。

此外，問世20年的Aquanaut 海底探險家系列推出新款編號5168G男裝腕錶，由18K白金製造，防水深度120米，令貴金屬與這款陽剛氣息的堅固時計相得益彰。這也是該系列第一款18K白金男裝時計，錶身直徑42毫米亦屬該系列目前最大型的腕錶款式，有如向1976年的「Jumbo」、Nautilus的同一錶徑致意。

同時，一派當代復古風的編號5320G萬年曆腕錶沿用百達翡麗自1941年旗下萬年曆時計的經典設計，錶面簡練優雅，機械機芯則精密複雜，又是一記永垂不朽的標誌。

部分圖片提供／Patek Philippe