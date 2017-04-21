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Gucci獨一訂製 胡宇威心癢

2017-04-21

〔記者方惠宗／台北報導〕胡宇威昨（20）日參觀義大利精品Gucci台北101旗艦店在亞洲首度登場的「DIY」個性化訂製服務，穿上背後擁有精緻刺繡的西裝與唐老鴨刺繡馬銜鍊鞋，龐克與華麗共融、瞬間吸引目光焦點；腳上的唐老鴨刺繡馬銜鍊鞋讓他愛不釋手，「我下定決心了！」顯明必買！同時，該系列除了自選材質及顏色之外，還能從一系列刺繡與圖案貼章中選擇做為個人符號的表達，包含珊瑚蛇，花卉及蜜蜂圖案，更加獨一無二，胡宇威說：「是該來一下了！」

Gucci極具規模的「DIY」個性化訂製服務始於去年6月的Gucci米蘭旗艦店，可訂製的項目包括服裝、鞋履與包款；例如Dionysus酒神包、Sylvie提包、男女鞋款與男裝等，透過可自行組合的材質、細節與種種裝飾，體現Gucci創意總監Alessandro Michele「以穿著表現個人主張」的理念。

以訂製一款專屬的酒神包來說，除可以選擇自己喜愛的刺繡圖案，連飾邊與金屬配件都能賦予獨有個性。可在包款上加添的名字縮寫，由施華洛世奇水晶鑲嵌。

首次為客戶量身訂製的男士晚禮服也是此次的亮點之一，為了使選擇更加豐富多元，晚宴襯衫可選擇各式領口及袖口花樣，並有真絲印花襯衫、針織羊絨衫及細針織羊毛衫可供挑選。各式圖案及字母皆可燙印在針織衫及襯衫上。

Gucci「DIY」個性化訂製服務即日起於台北101與高雄大立Gucci專門店限期展出，預計至5月中旬。

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  • 胡宇威參觀Gucci「DIY」，讚賞創意總監 Alessandro Michele為時尚帶來獨具想像力與自我實現的宣言。刺繡西裝約30萬元，襯衫約9,000元。唐老鴨刺繡馬銜鍊鞋，55,200元。 （記者胡舜翔攝）

    胡宇威參觀Gucci「DIY」，讚賞創意總監 Alessandro Michele為時尚帶來獨具想像力與自我實現的宣言。刺繡西裝約30萬元，襯衫約9,000元。唐老鴨刺繡馬銜鍊鞋，55,200元。 （記者胡舜翔攝）

  • Gucci為「DIY」服務推出真絲印花襯衫，針織羊絨衫及細針織羊毛衫，並可選擇各式領口與袖口花樣。 （記者方惠宗攝）

    Gucci為「DIY」服務推出真絲印花襯衫，針織羊絨衫及細針織羊毛衫，並可選擇各式領口與袖口花樣。 （記者方惠宗攝）

  • Gucci酒神包的「DIY」訂製服務能選擇自己所愛的刺繡圖案、飾邊與金屬配件，獨一無二。 （記者方惠宗攝）

    Gucci酒神包的「DIY」訂製服務能選擇自己所愛的刺繡圖案、飾邊與金屬配件，獨一無二。 （記者方惠宗攝）

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