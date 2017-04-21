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林可彤準媽咪 孕後注重美白

2017-04-21

〔記者邱巧貞／台北報導〕36歲名模林可彤在臉書歡喜宣布已懷孕4個月，她昨日出席頂級品牌肌膚之鑰活動時透露，大約在1月底、婚禮前3週時知道自己懷孕了，當時，她在家中用驗孕棒驗孕，得知懷孕時大聲驚呼第一時間告訴婆婆。

林可彤笑說：「得知懷孕後，痛哭過一次，一直擔心自己結婚禮服會穿不下，後來才發覺自己有夠神經質，才2個月哪有甚麼肚子。」她表示自己在懷孕後，沒有嗜睡、沒有吐，整個人活蹦亂跳，在懷孕初期的第1個月，還在健身房中做了超多的重量訓練，「以前我只在意臉部保養，現在懷孕後也開始認真保養身體，用油與乳液一起搽肚子，在肚子還沒變大之前就要認真的搽，希望透過飲食及體重控制，希望讓自己肚子一條紋路也不要出現。」林可彤表示如果行得通的話，她會出書告訴大家。

喜歡戶外活動的林可彤，在懷孕後更重視防曬與美白，她說自己是很容易色素沉澱的人，加上現在懷孕後更容易色素沉澱，現在寧可花多一點錢，買品質好一點產品，提供更完善的保護。

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  • 名模林可彤已懷孕4個月，昨日出席頂級品牌肌膚之鑰活動，展現好氣色。（肌膚之鑰提供）

    名模林可彤已懷孕4個月，昨日出席頂級品牌肌膚之鑰活動，展現好氣色。（肌膚之鑰提供）

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