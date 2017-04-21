林心如新手媽咪 玉世家傳家寶
2017-04-21
〔記者林欣若／台中報導〕看準中部地區佩戴玉飾以及藏玉的收藏家眾多，玉世家首度走出台北插旗台中，在台中大遠百開設全新櫃位，佔地約21坪的空間，設計風格結合古典之美與現代藝術，並將展示櫥窗設計成古代皇帝展示珍寶的多寶格，古今交融更彰顯翡翠玉色之美，產後復出的林心如身上佩戴老坑玻璃種蛋面翡翠項鍊和耳環現身，看到這麼多漂亮的翡翠，她笑說以後拍古裝片可以來商借了。
林心如愛買珠寶，拍戲太累、生日，都是她犒賞自己的理由，她昨天看到玉世家精采的翡翠作品，除了幫婆婆和媽媽挑了母親節禮物，也打算選一樣送給女兒當傳家之寶。談到新手媽媽的身分，她說：「我懷孕期間沒孕吐、產後也沒有憂鬱症，感覺只是多了個肚子，到目前為止都很開心。」好姊妹徐若瑄也常跟她交流媽媽經、分享如何準備嬰兒副食品，女兒現在還小，但她已經想好等女兒大一點要開始為她打扮、一起穿母女裝。
慶祝新櫃開幕，玉世家也推出台中大遠百獨家限定款如意雲系列翠鑲鑽戒指，典雅精緻、搭配性強；林心如說，現在的翡翠設計愈來愈新穎，其實很適合年輕人佩戴，有時穿一條牛仔褲、戴上翡翠項鍊或戒指，就很有隨興的奢華感。圖片提供：玉世家
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