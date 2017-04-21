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了凡香港油雞飯麵 海外展首店

2017-04-21

〔記者凃盈如／台北報導〕源自新加坡，打破米其林百年傳統的世界首家摘星小販「了凡香港油雞飯麵」海外首家店落腳台灣，今（21)日於HOYII北車站開幕，此為和億生活集團繼2014年代理米其林一星港點添好運後，再度奪得「了凡香港油雞飯麵」台灣總代理，獨家進駐自家商場，並預告世界第一碗米其林拉麵「蔦」，也將於下週再加入和億餐飲版圖，打造星級美食商場。

「了凡香港油雞飯麵」台灣首店風格親民，空間現代明亮規劃72個座位，價格與新加坡當地並無二致，主要提供油雞、叉燒、燒肉、排骨4種菜色，主打油雞、叉燒類的飯與撈麵，更推出台灣獨有的陽春麵主食，飯、麵價格帶為100至160元，另可點半雞、全雞、特色雙拼或三拼，並提供台灣獨家小菜與湯品，含川味龍鬚菜、川味涼拌四季豆，以及老火煲湯「蘿蔔排骨湯」。

伴隨海外首店開幕，主掌「了凡香港油雞飯麵」的陳翰銘師傅也來台分享品牌故事與創業心路歷程。陳漢銘生於馬來西亞怡保的農家，小時候跟著父母務農，曾在新加坡酒樓跟隨香港師傅學習油雞料理，他發現新加坡流行海南雞、燒雞，但油雞較不盛行，便開始嘗試用自己的方式，先跟香港人學，後以獨門醬汁改良，烹調出有別於市場口味的油雞，外皮呈現焦糖光澤，且搭配飯、撈麵、陽春麵或單吃等不同吃法，調製不同的4種醬料，創造富層次的香氣與美味。

圖片提供：和億生活集團

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  • 有別於一般市面上的油雞呈現金黃色，「了凡」使用獨門配方的滷汁，油雞顏色偏暗，表皮散發焦糖香氣。（記者凃盈如攝）

    有別於一般市面上的油雞呈現金黃色，「了凡」使用獨門配方的滷汁，油雞顏色偏暗，表皮散發焦糖香氣。（記者凃盈如攝）

  • 了凡香港油雞飯麵海外首店於HOYII北車站開幕，店內主要師傅皆有港式餐廳10至15年經驗，全店空間共52坪、72個座位。

    了凡香港油雞飯麵海外首店於HOYII北車站開幕，店內主要師傅皆有港式餐廳10至15年經驗，全店空間共52坪、72個座位。

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