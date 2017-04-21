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LG G6預購開跑 保固30個月

2017-04-21

〔記者吳佩樺／台北報導〕Android旗艦手機大戰開打，LG新機皇G6宣布單機售價24,900元，共黑、銀、白三色，5月1日起中華、台灣大哥大、遠傳、台灣之星四大電信陸續開賣。

即日起至4月30日於Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網開放預購，預購可獲得豪華原廠配件禮盒、購物金4,000元，除了原有1年保固，至官網登錄再送原廠延長保固18個月以及LCD防護專案，1年內可半價維修人為損害螢幕1次，贈品總價值達13,999元。

G6特色為5.7吋QHD 18：9比例的FullVision螢幕。配置1,300萬畫素雙主鏡頭，包含125度超廣角鏡頭以及71度的標準鏡頭；500萬畫素前鏡頭也具備100度廣角。支援IP68防水。

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  • LG G6宣布單機售價24,900元，5月1日起四大電信陸續開賣。 （記者吳佩樺攝）

    LG G6宣布單機售價24,900元，5月1日起四大電信陸續開賣。 （記者吳佩樺攝）

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