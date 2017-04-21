Noodoe車聯網 KYMCO新車登台

2017-04-21

﹝記者方維鐸／台北報導﹞KYMCO領先全球創新研發的Noodoe車聯網，從義大利國際摩托車展全球首發以來，一路挺進CES美國消費電子展、東京機車展，所到之處皆受到熱烈迴響，對於KYMCO以機車使用者為出發點，將虛擬的車聯網真實應用在智慧騎乘體驗上，並以高度成熟的研發成果投入實際量產，讓Noodoe車聯網受到全球車迷的關注，更對KYMCO車聯網的未來發展十分期待。

此次2017國際機車產業展於4月20日至23日假世貿一館盛大展開，KYMCO再度發揮創新實力，一舉推出3款Noodoe車聯網系列新車，包括Racing S150、VJR 125及COZY電動自行車。

KYMCO的Noodoe車聯網並不是將汽車的車聯網簡化移植到機車上，因為騎乘機車需要面對的路況很多，需要十分專注，所以Noodoe車聯網只能讓騎士在等紅燈或完全靜止時，才能閱讀訊息與相關應用程式的通知；整合了智慧儀表板、手機應用程式的Noodoe車聯網，目前有「時間、時速表、天氣、智慧羅盤、通知及尋車」6大超實用功能。

首批導入Noodoe車聯網的車款，包括以仿賽時尚跑旅、突顯霸氣車格的Racing S 150；以競速小鋼炮為主訴求的VJR 125，以顛覆傳統的設計塑造運動感十足的視覺系跑格。此外，電動自行車COZY以貼心的子母電池設計，不但抽取電池方便，還可在家充電，未來還可搭載Noodoe車聯網，化身成為最聰明的智慧環保移動工具。

全世界機車密度最高的國家就是台灣，KYMCO成立迄今即將邁入第53年，而Noodoe車聯網是KYMCO邁向未來的重要成果之一，讓機車製造業也能進化成為科技產業，在全球各地發光發熱。

圖片提供：KYMCO