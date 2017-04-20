Mercedes-AMG C63 S Coupé Edition 1 狂暴甩尾 樂趣橫生

2017-04-20

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Mercedes-AMG參賽DTM的C63 DTM廠車，即以市售版的C63 Coupé為藍本所打造，儘管兩者構造上截然不同，但競技本格卻讓兩者密不可分。

本文試駕的C63 S Coupé Edition 1為designo消光淺灰色，擁有專屬的銀色鍍鉻雙柵式水箱護罩及Edition 1黃色車貼，搭配有著黃色圈緣的前19吋/後20吋AMG專屬交叉輪輻式霧黑色鍛造輪圈，放眼望去非常獨特搶眼。

引擎蓋下是一具排氣量3,982cc的V8雙渦輪增壓Biturbo引擎，秉持著AMG一貫「one man, one engine」的製作理念，可輸出510匹最大馬力與71.4公斤米最大扭力。與其匹配的是一具AMG SPEEDSHIFT MCT多片式離合器7速手自排變速箱，0～100公里／時加速僅需3.9秒，法定極速依舊被封印在250公里／時。

本車的AMG DYNAMIC SELECT功能，在Sport +模式下可提供最激亢熱血的駕馭感受，不僅油門反應變得極為凌厲，加速力道澎湃猛暴，伴隨著AMG跑車排氣系統低沉渾厚的聲浪，讓駕駛人深刻體認AMG的性能奧義。而3階段式ESP電子操控系統與AMG電子式後軸差速器，則讓這輛FR後驅設定的速度機器在激烈操駕下展現狂暴卻仍在掌握之中的極限樂趣，不過駕駛人自己的心臟要強一點，才不會被不經意的「甩尾」嚇出一身冷汗。

這輛C63 S Coupé Edition 1中控台選用消光碳纖維飾板，搭配車上黃色對比縫線的黑色Nappa真皮內裝、環艙鋁質飾板與黑色織布頂篷，營造出戰鬥氣息濃烈的車艙氛圍。此外，車有黃色鑽石型對比縫線的黑色Nappa真皮包覆AMG專屬高性能座椅，附黑色12點鐘方向標記及黃色對比縫線的黑色DINAMICA類麂皮包覆Edition 1專屬AMG 3輻式多功能平底跑車方向盤，也都有助於提升駕馭感受。

台灣賓士將C63 Coupé和C63 S Coupé分別開出490萬和548萬的起跳價，試駕的這輛C63 S Coupé Edition 1加上全車特殊選配，售價更一舉來到592.6萬，對衷情AMG性能勁駒的多金買家肯定很有吸引力。

Mercedes-AMG C63 S Coupé小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,750×1,877×1,402mm

軸距：2,840mm

引擎型式：V8 DOHC 32汽門 缸內直噴Biturbo

排氣量：3,982cc

最大馬力：510匹／5,500～6,250轉

最大扭力：71.4公斤米／1,750～4,500轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：AMG SPEEDSHIFT MCT多片式離合器7速手自排

0～100公里／時加速：3.9秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：9.8公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車3,600～4,200cc歐規油耗）

售價：548萬起