DHC賣萌 Hello Kitty限時優惠

2017-04-19

〔記者邱巧貞／台北報導〕DHC每次推出造型可愛限量產品，都十分受到消費者歡迎。今年，DHC跨界合作Hello Kitty及My Melody，將品牌明星商品睫毛修護液、淨透水感卸粧油換上超萌的可愛包裝，並推出一系列相關的滿額贈商品，搶攻消費者的荷包。

DHC睫毛修護液富含胡黃連精華、胎盤精華等多種睫毛修護成分，能直接對睫毛與睫毛根部的肌膚發揮作用，讓睫毛富有光澤彈性，除了可用於早、晚的睫毛修護保養之外，亦可在妝前，做為睫毛膏的打底使用；散發薰衣草香的淨透水感卸粧油，能同時將油性污垢與水分兩者融合，因此即使雙手沾濕，也不影響卸粧力，對於習慣一邊洗澡一邊卸粧的人來說，可說是相當方便又輕鬆的卸粧產品。凡於4/25至5/31日活動期間，商品全面85折，消費滿2,500元送甜蜜乾杯組，滿5,000元送愛玩旅行包。