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De Beers炫目火光 超凡鑽石車工 隋棠 天心千萬珠寶上身 揭幕璀璨旅程

2017-04-19

〔記者林欣若／台北報導〕De Beers在台北101舉辦「The Home of Diamonds Since 1888」璀璨鑽石旅程展覽，特別空運來台多款具有完美火光和稀有光澤的彩色鑽石，展現大自然所創造的極致色彩藝術，昨晚開幕典禮，天心與隋棠佩戴千萬珠寶現身，在展覽中見證從原石到精緻珠寶的精雕細琢過程，兩人直呼大開眼界，對鑽石有更深的認識。

天心說她和外公感情很好，外公曾對她說，除了天上的星星，所有的東西都可以給她，她昨晚看到展場的璀璨鑽石，覺得鑽石就像天上的星星，想要擁有一顆星星不是不可能的任務，並笑說南韓籍老公還沒送過她鑽石，她要請朋友把這段話翻譯成韓文說給老公聽。雖然老公沒送過鑽石，但天心說老公個性實在，以實際行動表達愛意，例如她只是隨口一句想吃韓國的煎餃，老公便排除萬難從南韓帶來台北給她，她平常也喜歡用娃娃音、疊字跟老公撒嬌，讓老公心花怒放。

隋棠的第一顆鑽石是媽媽送的禮物，往後每10年媽媽都會送給她一顆鑽石，見證生命的重要時刻，女兒Lucy現在才4個多月大，她說還沒打算送給女兒這麼貴重的禮物，但會傳承媽媽對她的愛，以後女兒的每一個重要時刻，她也希望以鑽石做為紀念。

De Beers的「The Home of Diamonds Since 1888」璀璨鑽石旅程展覽，透過一系列各種不同絢麗色彩和精緻車工的稀有鑽石珍寶，展現品牌超過125年在鑽石領域的輝煌歷史，包括孫怡、吳速玲、楊欣、王怡人也都親臨展場，感受璀燦光華的珠寶盛宴。

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  • De Beers Master Diamond梨形車工暗彩灰鑽戒指，5,300,000元。

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  • De Beers Aura心形車工紫粉紅鑽石鍊墜，4,490,000元。

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  • 展場中展示多顆原石，突顯精雕細琢的超凡工藝。

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  • 天心佩戴De Beers經典的Adonis Rose系列高級珠寶，展現象徵愛與美麗的玫瑰迷人姿態。

    天心佩戴De Beers經典的Adonis Rose系列高級珠寶，展現象徵愛與美麗的玫瑰迷人姿態。

  • De Beers Drops of Light高級珠寶鑽石項鍊，14,200,000元。

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  • De Beers Talisman高級珠寶系列鑽石項鍊，12,550,000元。

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  • 隋棠佩戴De Beers Talisman系列高級珠寶，同時結合鑽石原石和拋光美鑽獨特設計。（圖文：記者胡舜翔）

    隋棠佩戴De Beers Talisman系列高級珠寶，同時結合鑽石原石和拋光美鑽獨特設計。（圖文：記者胡舜翔）

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標題：De Beers炫目火光 超凡鑽石車工 隋棠 天心千萬珠寶上身 揭幕璀璨旅程


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