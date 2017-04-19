myfone行動創作獎 祭出千萬扶值金

2017-04-19

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣大哥大培植台灣行動創作人才不手軟，今年第11屆「myfone行動創作獎」首度斥資破千萬元的總扶植金，寫下台灣行動影音創作獎的新高紀錄。

即日起至8月8日展開徵件，因應第11屆，本屆競賽主軸定調為「拾憶」，涵蓋訊息文學組、原創歌曲組、微電影組、原創貼圖組。此外，今年首創故事接龍競賽，鼓勵網友即時發揮和集體創作。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示：「myfone行動創作獎是個開放的全民創意平台，吸引年齡層6至90歲參與，10年累積作品突破28萬件。為讓優秀作品被更多人看見，全面結合myBook、myMusic、myVideo等集團資源，是其他比賽做不到的。」

今年myfone行動創作獎的另一亮點是網羅重量級評審陣容，例如資深電影監製李烈、暢銷作家吳若權、知名音樂製作人陳珊妮、網路人氣插畫家Duncan、當紅主持人黃子佼。

台灣大哥大另指出參加myfone行動創作獎的最大優點是有機會獲得專業舞台的發光機會，今年持續推動「勇敢追夢計畫2.0」，將協助去年原創歌曲組二獎得主黃霆睿發行數位歌曲，預計年中正式推出。