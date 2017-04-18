萬寶龍黑白週新品 桂綸鎂火紅獻愛

2017-04-18

〔記者林欣若／台北報導〕萬寶龍每年4月以品牌代表的黑色和白色舉行「黑白週年度新品鑑賞會」（Black & White Weeks），今年的黑白週除了有年初在日內瓦高級鐘錶展亮相的全新錶款TimeWalker時光行者系列，也有與聯合國兒童基金會（United Nations International Children’s Emergency Fund，簡稱UNICEF）合作推出的公益系列，昨日黑白週活動開跑，品牌大使桂綸鎂一身鮮紅禮服現身，大談書寫的美好。

桂綸鎂一向給人知性的文青形象，私底下的她確實也喜歡寫字，除了偶爾寫日記，從她手中送出的每一張卡片，也都由她親手寫下祝福的文字，「書寫是和自己對話的過程，也更能呈現寫卡片那個當下自己心裡的感覺，這和打字、電子郵件完全不一樣」，桂綸鎂說，她也曾收過不少來自粉絲以及愛慕者的卡片和書信，曾經有個男生寫了一首情詩給她，讓她非常感動，至於現任男友戴立忍寫過什麼給她？她口風非常緊，只說：「這部分留給我自己慢慢品味。」

身為品牌代言人，桂綸鎂現在送禮也都選萬寶龍，她昨日看到全新的UNICEF系列以文字為設計靈感，覺得非常有意義，萬寶龍今年挑選全球6大語言區的6個字母，作為UNICEF系列的設計主軸，從2004年與UNICEF合作至今，萬寶龍已捐助約新台幣3億元，改善貧困兒童的就學環境，今年預計捐出4,500萬台幣。