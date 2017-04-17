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德國豪門品牌 當家中型旅行車-2

2017-04-17

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【BMW 320i Touring M Sport】

整體表現均衡的豪門旅行車代表

BMW現行3系列Touring旅行車，B柱之前延續著房車款的造型設計，其後轉變為擁有絕佳載物機能的5門掀背式車體，透過原廠設計師的妙筆，若從正車尾看去視覺感跟房車款非常神似，展現其他品牌對手所欠缺的動感跑格。

此番試駕的320i Touring，配置BMW原廠代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米的峰值扭力，搭配方向盤附有換檔撥桿的8速Steptronic運動化手自排系統，動力傳輸表現頗為出色，其0～100公里／時加速需時7.5秒，極速可達228公里／時。此外，本車還配備了引擎自動啟閉系統，以降低二氧化碳排放與油耗，能源局公佈的平均油耗每公升可跑14.3公里。

試駕時將動態行車模式切換至ECO PRO模式，油門反應還算線性順暢，開起來十分輕鬆愜意；若切至Sport+模式，頓時懸載阻尼就硬了起來，整輛車的反應非常直接而緊湊，油門反應也變得凌厲許多，引擎轉速攀升更加迅速，在路上逢車超車毫不費力，讓駕駛人獲得較激情的駕馭感受。

本車最大賣點莫過於其雙開啟設計的後廂尾門，可單獨上掀開啟後擋風玻璃的部分，或是將整片電動尾門一併開啟，搭配可完全傾倒攤平的4/2/4分離設計的後座椅背，最大載物容量可擴充至1,500公升，提供相當實用的載物機能性。

BMW總代理汎德公司將320i Touring 開出209萬的售價，配有M Sport套件（包含雙前座電動跑車座椅）則需另加15萬，相較於Audi和Mercedes-Benz同級的旅行車對手顯得頗具競爭力。

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  • 在原廠精心設計下，3系列Touring從正車尾看去的視覺感跟房車款非常神似；可單獨上掀的尾門玻璃設計，則提供了不錯的使用便利性，讓這輛帥氣旅行車兼具個性與實用。

    在原廠精心設計下，3系列Touring從正車尾看去的視覺感跟房車款非常神似；可單獨上掀的尾門玻璃設計，則提供了不錯的使用便利性，讓這輛帥氣旅行車兼具個性與實用。

  • 320i Touring的0～100公里／時加速需時7.5秒，操控起來仍保有3系列小型主管房車的矯健俐落，行車動態表現可圈可點。

    320i Touring的0～100公里／時加速需時7.5秒，操控起來仍保有3系列小型主管房車的矯健俐落，行車動態表現可圈可點。

  • 引擎蓋下這具2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米峰值扭力，動力效能還算不錯。

    引擎蓋下這具2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米峰值扭力，動力效能還算不錯。

  • 儀表控台基調跟現行3系列小型主管房車如出一轍，控制介面簡明清晰，透過M款跑車式多功能真皮方向盤、帶有藍色飾條鋁質格紋飾板、黑色頂篷及Hexagon織布／麂皮內裝，營造出充滿戰鬥氣息的座艙氛圍。

    儀表控台基調跟現行3系列小型主管房車如出一轍，控制介面簡明清晰，透過M款跑車式多功能真皮方向盤、帶有藍色飾條鋁質格紋飾板、黑色頂篷及Hexagon織布／麂皮內裝，營造出充滿戰鬥氣息的座艙氛圍。

  • Steptronic運動化8速手自排變速系統（方向盤附有換檔撥桿），綿密流暢的換檔反應，不僅平順度趨近CVT無斷變速系統，動力傳輸表現亦足以跟雙離合器系統分庭抗禮。

    Steptronic運動化8速手自排變速系統（方向盤附有換檔撥桿），綿密流暢的換檔反應，不僅平順度趨近CVT無斷變速系統，動力傳輸表現亦足以跟雙離合器系統分庭抗禮。

  • 4/2/4分離設計的後座椅背可完全傾倒打平，將載物容量一舉由495公升擴充至1,500公升，並附有防止物件飛向前方的防護網。

    4/2/4分離設計的後座椅背可完全傾倒打平，將載物容量一舉由495公升擴充至1,500公升，並附有防止物件飛向前方的防護網。

  • BMW 320i Touring小檔案

    BMW 320i Touring小檔案

  • 現行BMW 3系列Touring車頭延續3系列小型主管房車的時髦大器，B柱之後則幻化為偏重載物機能的5門旅行車，對講求生活實用性的多金雅痞相當有說服力。

    現行BMW 3系列Touring車頭延續3系列小型主管房車的時髦大器，B柱之後則幻化為偏重載物機能的5門旅行車，對講求生活實用性的多金雅痞相當有說服力。

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