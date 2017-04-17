德國豪門品牌 當家中型旅行車-2
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【BMW 320i Touring M Sport】
整體表現均衡的豪門旅行車代表
BMW現行3系列Touring旅行車，B柱之前延續著房車款的造型設計，其後轉變為擁有絕佳載物機能的5門掀背式車體，透過原廠設計師的妙筆，若從正車尾看去視覺感跟房車款非常神似，展現其他品牌對手所欠缺的動感跑格。
此番試駕的320i Touring，配置BMW原廠代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米的峰值扭力，搭配方向盤附有換檔撥桿的8速Steptronic運動化手自排系統，動力傳輸表現頗為出色，其0～100公里／時加速需時7.5秒，極速可達228公里／時。此外，本車還配備了引擎自動啟閉系統，以降低二氧化碳排放與油耗，能源局公佈的平均油耗每公升可跑14.3公里。
試駕時將動態行車模式切換至ECO PRO模式，油門反應還算線性順暢，開起來十分輕鬆愜意；若切至Sport+模式，頓時懸載阻尼就硬了起來，整輛車的反應非常直接而緊湊，油門反應也變得凌厲許多，引擎轉速攀升更加迅速，在路上逢車超車毫不費力，讓駕駛人獲得較激情的駕馭感受。
本車最大賣點莫過於其雙開啟設計的後廂尾門，可單獨上掀開啟後擋風玻璃的部分，或是將整片電動尾門一併開啟，搭配可完全傾倒攤平的4/2/4分離設計的後座椅背，最大載物容量可擴充至1,500公升，提供相當實用的載物機能性。
BMW總代理汎德公司將320i Touring 開出209萬的售價，配有M Sport套件（包含雙前座電動跑車座椅）則需另加15萬，相較於Audi和Mercedes-Benz同級的旅行車對手顯得頗具競爭力。
-
在原廠精心設計下，3系列Touring從正車尾看去的視覺感跟房車款非常神似；可單獨上掀的尾門玻璃設計，則提供了不錯的使用便利性，讓這輛帥氣旅行車兼具個性與實用。
-
320i Touring的0～100公里／時加速需時7.5秒，操控起來仍保有3系列小型主管房車的矯健俐落，行車動態表現可圈可點。
-
引擎蓋下這具2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米峰值扭力，動力效能還算不錯。
-
儀表控台基調跟現行3系列小型主管房車如出一轍，控制介面簡明清晰，透過M款跑車式多功能真皮方向盤、帶有藍色飾條鋁質格紋飾板、黑色頂篷及Hexagon織布／麂皮內裝，營造出充滿戰鬥氣息的座艙氛圍。
-
Steptronic運動化8速手自排變速系統（方向盤附有換檔撥桿），綿密流暢的換檔反應，不僅平順度趨近CVT無斷變速系統，動力傳輸表現亦足以跟雙離合器系統分庭抗禮。
-
4/2/4分離設計的後座椅背可完全傾倒打平，將載物容量一舉由495公升擴充至1,500公升，並附有防止物件飛向前方的防護網。
-
BMW 320i Touring小檔案
-
現行BMW 3系列Touring車頭延續3系列小型主管房車的時髦大器，B柱之後則幻化為偏重載物機能的5門旅行車，對講求生活實用性的多金雅痞相當有說服力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 德國豪門品牌 當家中型旅行車-1
- 德國豪門品牌 當家中型旅行車-2
- 母女配對吊飾 Pandora漂亮媽咪
- HOF建築幾何 幻化誘人珠寶─流蘇建構赫斯特大樓 耳環呈現克萊斯勒大樓
- 全國電子破盤 加1元多1件─冷氣優惠免費延長保固 筆電桌機舊換新最高折3千元
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 您玩的夾娃娃機合法嗎？ 型號、地點差很大
- 歹戲拖棚？ 新增200多案延燒
- 公器私用 消防勘災車竟變送餐車
- 自由廣場》平心論八田與一銅像事件
- 傳承戲曲藝術 魏海敏前進校園
- 橫渡黑潮到沖繩 阿美族古竹筏首試划
- 美副總統訪南韓 北韓試射飛彈
- 雷神來了？ 高架鐵路半夜爆閃
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 傳六輕執照展延已定 環團籲「給雲林一條生路」
- 董娘哈小鮮肉 健身練上床
- 執政將滿週年 蔡政府盤點政績
- 「興蘭海運」停航 蘭嶼遊客跳腳
- LPGA》連52洞無柏忌 克兒逆轉封后
- 10家飯店聯盟 與暨大產學合作
- 教部駐港官員：台灣民主自由 吸引港澳生
- 郭阜林嗆釣蝦 撿球「瑄」言破功
- 嘉南大圳之父 八田與一雕像 驚遭斷頭
- 太平島若遭威脅 擬前運刺針飛彈
- 《中英對照讀新聞》Kathrine Switzer to run Boston Marathon again, 50 years on 屆滿50年，凱薩琳．斯威策將再戰波士頓馬拉松
- 劉伊心嫁CEO 發揮即戰力拍婚紗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No ceremony for Japan office in Taipei renaming
- 自由廣場》支持校園尿篩 幫助孩子
- ＜品牌故事＞醫療品牌門檻高 器材少量多樣
- 【藝文短訊】台中文學獎 徵件開始
- 遭公鹿反噬 暴龍教頭火了
- 爭取前瞻不力? 柯P：市府效能「吃不下去」
- 《醫師看法》強抱小孩 恐有幻想幻聽
- 全台第一尾 宜蘭首鮪報到
- 接力賽烏龍 跑3公里被叫回...
- 戴佩妮開唱老公愛相隨 愛徒郭修彧琴藝助攻
- 國安顧問︰美自信能搶先摧毀北韓核武
- 2017台灣文博會 週三起跑
- 自由共和國》林憲同／「汪道涵字條」的阿扁密使事件
- 媽用衣架暴打 2歲男娃命危
- ＜品牌故事＞不想只是被利用 從代工轉做品牌
- 9月底全到期 TRF走入歷史
- 自由廣場》先降機車售價 再汰換二行程
- ＜品牌故事＞國內氣墊床龍頭 雃博創設篳路藍縷
標題：德國豪門品牌 當家中型旅行車-2
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email