德國豪門品牌 當家中型旅行車-2

2017-04-17

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【BMW 320i Touring M Sport】

整體表現均衡的豪門旅行車代表

BMW現行3系列Touring旅行車，B柱之前延續著房車款的造型設計，其後轉變為擁有絕佳載物機能的5門掀背式車體，透過原廠設計師的妙筆，若從正車尾看去視覺感跟房車款非常神似，展現其他品牌對手所欠缺的動感跑格。

此番試駕的320i Touring，配置BMW原廠代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米的峰值扭力，搭配方向盤附有換檔撥桿的8速Steptronic運動化手自排系統，動力傳輸表現頗為出色，其0～100公里／時加速需時7.5秒，極速可達228公里／時。此外，本車還配備了引擎自動啟閉系統，以降低二氧化碳排放與油耗，能源局公佈的平均油耗每公升可跑14.3公里。

試駕時將動態行車模式切換至ECO PRO模式，油門反應還算線性順暢，開起來十分輕鬆愜意；若切至Sport+模式，頓時懸載阻尼就硬了起來，整輛車的反應非常直接而緊湊，油門反應也變得凌厲許多，引擎轉速攀升更加迅速，在路上逢車超車毫不費力，讓駕駛人獲得較激情的駕馭感受。

本車最大賣點莫過於其雙開啟設計的後廂尾門，可單獨上掀開啟後擋風玻璃的部分，或是將整片電動尾門一併開啟，搭配可完全傾倒攤平的4/2/4分離設計的後座椅背，最大載物容量可擴充至1,500公升，提供相當實用的載物機能性。

BMW總代理汎德公司將320i Touring 開出209萬的售價，配有M Sport套件（包含雙前座電動跑車座椅）則需另加15萬，相較於Audi和Mercedes-Benz同級的旅行車對手顯得頗具競爭力。