德國豪門品牌 當家中型旅行車-1
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【Audi A4 Avant 45 TFSI quattro】
智慧型4輪驅動操控更穩健
Audi原廠稱為B9世代的A4 Avant旅行車，車頭採取新世代Audi稜角分明的單體式盾形水箱護罩，搭配左右兩邊整合LED晝行燈的頭燈組，呈現更犀利剽悍的視覺風貌。車體大量運用輕量化複合材質打造，並擁有0.26Cd的低風阻值，對性能與油耗表現均有實質貢獻。
本文試駕的主角A4 Avant 45 TFSI quattro，搭載新一代2.0升TFSI缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出一舉躍升至跟BMW 330i相同的252匹，在1,600～4,500轉間的扭力峰值達到37.7公斤米，變速系統採用S tronic雙離合器7速自手排，動力性能表現相當令人激賞。根據原廠數據，本車0～100公里／時起步加速僅需6.0秒，極速則被約定成俗地封印在250公里／時。
在試駕過程中，其油門反應十分輕盈直接，動力湧現強勁活潑；藉由能調整前後軸動力分配的quattro智慧型4輪驅動系統加持，在不同路況條件下抓地循跡表現都非常出色，操控起來明快穩健，讓駕駛人信心十足。
現行A4 Avant是以第2代MLB模組化平台所打造，擁有2,820mm的長軸距，車室空間較前代車款有實質的成長，實用機能性也進化許多。45 TFSI quattro後座椅背具有4/2/4分離傾倒功能，使行李廂置物空間能從505公升擴增至1,510公升。當然Audi傲視雙B對手的細緻內裝質感也沒有退步，並延續品牌冷冽而富科技感的內裝風格，提供德系旅行車愛好者一個面面俱到的選擇。
Audi Taiwan導入了A4 Avant的30 TFSI、40TFSI和45 TFSI quattro 3種不同動力車型，基本售價分別從193、244及282萬起跳；而今年初新追加的S4 Avant高性能版本，車價則來到351萬之譜。
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這輛試駕的Audi A4 Avant 45 TFSI quattro選配了全車S line套件、19吋RS鋁圈及245/35ZR19跑車胎，視覺上更顯動感帥氣。
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儀表控台格局跟A4房車一樣略呈駕駛人導向，同時也有著從中控台向右一直延伸至副手座車門的出風口設計；前座標配兩張S line跑車座椅（全電動調整），搭配Aluminum Ellipse內裝飾板及黑色車頂篷，將Audi性能車一貫冷冽肅殺的車艙氛圍表露無遺。
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505公升的行李廂容量要較右文BMW 3系列Touring多出10公升，後座椅背同樣採4/2/4分離傾倒設計，全部傾倒後最大置物容量可增加至1,510公升（依舊比3系列Touring多出10公升），當然也少不了防護網的設計。
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變速系統採用S tronic雙離合器7速自手排，排檔頭的造型與手感同樣出眾，P檔按鍵也設置於其上。
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Audi A4 Avant 45 TFSI quattro小檔案
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以旅行車來說，A4 Avant的空氣力學效應處理得相當好，風阻係數僅0.26Cd；後保險桿下方的排氣尾管採左右雙邊出單管設計，彰顯其運動本格。
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A4 Avant 45 TFSI結合前／後軸最高可分配85%及70%的quattro智慧型4輪驅動系統（正常狀態下前後軸為40：60非對稱動力分配），不僅擁有絕佳的操控循跡性能，同時0～100公里／時起步加速僅需6.0秒。
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這具新一代2.0升直4 TFSI缸內直噴Turbo引擎可輸出252匹最大馬力，扭力峰值則提升至37.7公斤米，能源局公布的平均油耗每公升可跑13.4公里，整體輸出效能相當優異。
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