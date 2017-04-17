德國豪門品牌 當家中型旅行車-1

2017-04-17

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【Audi A4 Avant 45 TFSI quattro】

智慧型4輪驅動操控更穩健

Audi原廠稱為B9世代的A4 Avant旅行車，車頭採取新世代Audi稜角分明的單體式盾形水箱護罩，搭配左右兩邊整合LED晝行燈的頭燈組，呈現更犀利剽悍的視覺風貌。車體大量運用輕量化複合材質打造，並擁有0.26Cd的低風阻值，對性能與油耗表現均有實質貢獻。

本文試駕的主角A4 Avant 45 TFSI quattro，搭載新一代2.0升TFSI缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出一舉躍升至跟BMW 330i相同的252匹，在1,600～4,500轉間的扭力峰值達到37.7公斤米，變速系統採用S tronic雙離合器7速自手排，動力性能表現相當令人激賞。根據原廠數據，本車0～100公里／時起步加速僅需6.0秒，極速則被約定成俗地封印在250公里／時。

在試駕過程中，其油門反應十分輕盈直接，動力湧現強勁活潑；藉由能調整前後軸動力分配的quattro智慧型4輪驅動系統加持，在不同路況條件下抓地循跡表現都非常出色，操控起來明快穩健，讓駕駛人信心十足。

現行A4 Avant是以第2代MLB模組化平台所打造，擁有2,820mm的長軸距，車室空間較前代車款有實質的成長，實用機能性也進化許多。45 TFSI quattro後座椅背具有4/2/4分離傾倒功能，使行李廂置物空間能從505公升擴增至1,510公升。當然Audi傲視雙B對手的細緻內裝質感也沒有退步，並延續品牌冷冽而富科技感的內裝風格，提供德系旅行車愛好者一個面面俱到的選擇。

Audi Taiwan導入了A4 Avant的30 TFSI、40TFSI和45 TFSI quattro 3種不同動力車型，基本售價分別從193、244及282萬起跳；而今年初新追加的S4 Avant高性能版本，車價則來到351萬之譜。