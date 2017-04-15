LV遇見蒙娜麗莎 藝術袋名詞
〔記者方惠宗／台北報導〕傳奇名畫時尚登台！法國精品Louis Vuitton（LV）於法國11日發表與美國藝術家Jeff Koons合作、名為「Master」的配件系列，地點在巴黎羅浮宮，Jeff Koons介紹如何將自己長期創作的「凝視球」（Gazing Ball）畫作、一系列針對歐洲古代大師名畫重新詮釋的手繪複製品融入、轉化至LV的作品。凱特布蘭琪、蜜雪兒威廉斯、蕾雅瑟杜，以及珍妮佛安妮斯頓與導演老公、賈斯汀塞洛克斯等明星貴賓皆見證這史無前例的一刻。
Jeff Koons將其針對達文西（Leonardo da Vinci，1452～1519）、「提香」（Titian）提齊安諾維伽略（Tiziano Vecellio，1488～1576）等文藝復興時期畫家，以及巴洛克畫派代表、魯本斯（Peter Paul Rubens，1577～1640）或表現主義先驅、梵谷（Vincent Willem van Gogh，1853～1890）等傳奇名作的詮釋作品，轉化到經典LV包款，例如Speedy、Keepall與Neverfull；LV以其工藝技術在手袋帆布上忠實重現這些藝術品。每個手袋皆附有一個充氣玩具兔子造型吊飾，因為在Koons長達40年的創作生涯中，充氣玩具兔子已成為他的個人代表。手袋內側更裝飾畫作原創大師的傳記與肖像。
此外，Koons還修改著名的LV Monogram圖紋，將字母改以自己名字的縮寫「JK」，更改了這個過去從未允許修改的經典圖紋。
LV近年透過與當代最具影響力藝術家的知名合作，奠定了與藝術領域的高度連結地位，而這次作品令人驚豔之程度宛如為這個世界開啟一座藝術博物館，鼓勵人們用新穎的方式體驗這些歐洲古代大師的名畫。
Jeff Koons被視為繼Andy Warhol（1928～1987）之後最重要的普普藝術家，其作品屢屢翻新拍賣紀錄，例如2013年的橘色金屬雕塑「氣球狗」（Balloon Dog）於佳士得拍出5,840萬美元（約台幣18億元）。
圖片提供：Louis Vuitton
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蜜雪兒威廉斯。
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Jeff Koons以名字縮寫融入從未變過的LV Monogram圖紋，例如這款右下角有「JK」字樣的提香畫作「Mars, Venus And Cupid」披肩。49,100元。
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一款Jeff Koons將梵谷名作的詮釋作品轉化到經典LV Keepall 50，135,000元。
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LV全新Master系列包款以最高品質的材質打造，並裝飾畫作原創藝術家的名字。例如達文西「DA VINCI」與其名作「蒙娜麗莎」。
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Jeff Koons將藝術作品轉化到經典的LV手袋；手中是一款擁有魯本斯作品、「The Tiger Hunt」的Neverfull MM，107,000元。
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凱特布蘭琪。
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