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母女配對吊飾 Pandora漂亮媽咪

2017-04-15

〔記者王瀅娟／台北報導﹞丹麥珠寶品牌Pandora推出母親節新品，特邀時尚媽咪部落客陳佩佩、沛莉與伊萊媽分享如何當個每天漂亮出擊、維持亮麗自我的媽咪。

Pandora母親節新品重新演繹深受喜愛的心型設計，以鏤空雕刻、鑲嵌琺瑯與鋯石等多元化方式詮釋，可以母女配對佩戴的「雙愛心純銀琺瑯」吊飾更令人動心，表達愛媽咪的甜蜜心跡。

除了愛心，「親愛之樹」串飾的家庭樹符號象徵家庭開枝散葉蓬勃發展、「心愛瑰寶」串飾可用以祝福新手媽媽喜獲新生，或媽媽用以紀念對寶貝孩子的真摯情意，也都是母親節的熱門新選。「閃耀愛結」則以編織的結，展現母親與孩子之間永不斷的聯繫，搭配鑲嵌珍珠，更顯母愛溫柔無限。

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  • Pandora邀請媽媽部落客分享為母心情。

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  • Pandora媽媽與女兒雙愛心琺瑯純銀吊飾，2,580元。

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2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
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