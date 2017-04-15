全國電子破盤 加1元多1件─冷氣優惠免費延長保固 筆電桌機舊換新最高折3千元
2017-04-15
〔記者吳佩樺／台北報導〕全國電子破盤起跑至4月18日結束，祭出滿額加1元多1件，例如消費滿2萬元，1元就能買百靈Oral-B電動牙刷、TESCOM負離子吹風機、尚朋堂14吋立扇三擇一。
全國電子表示，此檔不只有超划算的加1元多1件，大家電促銷也很殺，包括LG熱賣的TIWN Wash洗衣機，回函除了贈送空氣清淨機，另再加碼贈送東元32吋電視。
適逢冷氣早販檔期，日立、大金、Panasonic等9大品牌，不限機種享有總統級精緻安裝升級以及7年免費延長保固。同時結合Dyson來衝刺銷售，3萬元以上指定款冷氣加購任一款Dyson吸塵器，滿5千現折5百元；限量1千台原價1萬8,500元Dyson空氣清淨氣流倍增器DP01，加購價免萬元。
針對筆電、桌機推出舊換新方案，凡持舊電腦換購指定機種，最高折價3千元。MacBook系列指定機種亦有滿萬折千。
此外，刷卡回饋多，以特定信用卡刷卡付款，除有分期0利率，上網登錄再享最高3千300元回饋；Apple Pay消費滿3千元再送生活好禮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 全國電子
消費‧本日最多瀏覽
- 全聯經典趴 大齡潮模踩黃靴─賣場變秀場 白T+牛仔褲 大齡潮模團省錢時尚態度
- 全國電子破盤 加1元多1件─冷氣優惠免費延長保固 筆電桌機舊換新最高折3千元
- 楊丞琳面對鍊情 陷苦思
- LV遇見蒙娜麗莎 藝術袋名詞
- 《晶妙絕倫》純淨璀璨
網友回應
熱門新聞
- 聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷
- 日千葉縣女童裸屍案 學校家長會長被捕
- 美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
- 遭好友爆料很會玩 金城武：年輕時比較瘋狂
- 朴有天爆閃婚富千金 金在中喊NO疑有隱「情」
- 郭書瑤做了這件事 靈媒擔心被鬼盯上
- 持悠遊卡搭旗津渡輪 最快20日上路
- 踹壘包、怒吼…殷仔3局失控演出
- 有爭議性平教材 竹市議員促不用
- 網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議
- 疑行車糾紛口角 男子持西瓜刀砍傷夫妻
- 性侵同事前女友 航警停職
- 主播挽袖獻血遭打槍 她驗血過關嗨到尖叫
- 「紫河」越過林內 國道封道130分鐘
- 慶生玩炸寒單 壽星燙傷住院
- 不甩黨中央 國民黨團敲定年改版本
- 自由談》誰說打拚就能成功？
- 南美館首任館長 北藝大名譽教授林保堯出任
- 在野黨要求川普 對中硬起來
- 花蓮機場公車班次少 旅客怨不便
- 美動用炸彈之母轟炸 IS否認任何傷亡
- 第三接氣站 中油董:現址影響最小
- 大樂透頭獎摃龜
- 橋比路窄「撞」況多 苑裡將加寬
- 李明哲案 民主平台要求查辦兩岸掮客
- 湧蓮寺註生娘娘文化節 明送金鏟子
- 彩繪石虎 苑裡稻田將展新貌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 La Poste to print Universiade stamps
- 投資頁岩氣 中油赴美考察
- 遭白嫖還被搶 裸女被拖下樓示眾
- 胡金龍逆轉三分砲 悍將19安宰獅
- 季後賽東部首輪》巫師憂心板凳 老鷹想飛求穩
- 日本LPGA‧KTT盃公開賽》地主好手領先 蔡佩穎並列40
- 民歌大叔團怕挨打 被國術冠軍逼出美聲
- 青農種水果玉米 網銷拚出一片天
- 獵雷艦國造疑染紅 傳向港購聲納系統
- 使用果菜市場垃圾菜 韓濟小火鍋認了
- 溫州公園活化 化身恐龍親子公園
- 季後賽東部首輪》公鹿逆襲暴龍 關鍵在字母哥
- 殷仔第2短先發 6個符碼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全國電子破盤 加1元多1件─冷氣優惠免費延長保固 筆電桌機舊換新最高折3千元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分