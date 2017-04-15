全國電子破盤 加1元多1件─冷氣優惠免費延長保固 筆電桌機舊換新最高折3千元

2017-04-15

〔記者吳佩樺／台北報導〕全國電子破盤起跑至4月18日結束，祭出滿額加1元多1件，例如消費滿2萬元，1元就能買百靈Oral-B電動牙刷、TESCOM負離子吹風機、尚朋堂14吋立扇三擇一。

全國電子表示，此檔不只有超划算的加1元多1件，大家電促銷也很殺，包括LG熱賣的TIWN Wash洗衣機，回函除了贈送空氣清淨機，另再加碼贈送東元32吋電視。

適逢冷氣早販檔期，日立、大金、Panasonic等9大品牌，不限機種享有總統級精緻安裝升級以及7年免費延長保固。同時結合Dyson來衝刺銷售，3萬元以上指定款冷氣加購任一款Dyson吸塵器，滿5千現折5百元；限量1千台原價1萬8,500元Dyson空氣清淨氣流倍增器DP01，加購價免萬元。

針對筆電、桌機推出舊換新方案，凡持舊電腦換購指定機種，最高折價3千元。MacBook系列指定機種亦有滿萬折千。

此外，刷卡回饋多，以特定信用卡刷卡付款，除有分期0利率，上網登錄再享最高3千300元回饋；Apple Pay消費滿3千元再送生活好禮。