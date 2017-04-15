全聯經典趴 大齡潮模踩黃靴─賣場變秀場 白T+牛仔褲 大齡潮模團省錢時尚態度

2017-04-15

〔記者林欣若／台北報導〕全聯為扭轉超市等於廉價的形象，前陣子打出阿公、阿嬤走上伸展台的形象廣告，推動經濟美學，昨日更首次在超市賣場搭出伸展台舉辦「全聯經典派對」，號召大家穿著白T、牛仔褲前來觀賞走秀，並跨界與潮流經典品牌Timberland合作，讓高齡的90歲大齡潮模穿上經典黃靴大秀台步。

全聯前2年連續找型男、正妹拿著全聯購物袋街拍，貼近年輕人的生活態度引發熱烈迴響，廣告金句「長得漂亮是本錢，把錢花得漂亮是本事」、「不管大包小包，能幫我省錢的就是好包」熱烈流傳，全聯這次找來10位合計700歲的阿公、阿嬤來走秀，展現老派的省錢態度就像白T與牛仔褲一樣歷久彌新、永不退流行，廣告引發熱烈討論。

昨日派對上除了有專業DJ、全聯生鮮製作的派對食物外，更原汁原味將本次廣告的大齡模特團請到現場走秀，賣場空間首次搭出伸展台讓超市瞬間變得超時尚，90歲潮模阿嬤現身時引起全場歡呼，自信態度完全不亞於年輕人，包括I’m Champion、布萊克薛薛、黃大謙、開水小姐、「Judy」周筱筑等網路紅人、部落客也出席這場時尚盛宴。