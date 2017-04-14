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《晶妙絕倫》純淨璀璨

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

來自瑞典的水晶品牌Orrefors、Kosta Boda，擁有百年水晶工藝，兩品牌皆為瑞典當地耳熟能詳的高端水晶品牌，前者主要生產日常生活水晶用品，後者則以裝飾藝術性作品居多。國內代理商旺代，近來推出Orrefors的「優雅皇宮」系列，藉由原缽、花瓶、燭台等器型，充分展現北歐水晶純淨而璀璨的切割與作工，出自品牌設計師Lena Bergström5之手。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘

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  • 金星為Kosta Boda女性設計師Lena Bergström的作品，她的作品詩意實用，富有柔軟的姿態與力道，摩登現代。

    金星為Kosta Boda女性設計師Lena Bergström的作品，她的作品詩意實用，富有柔軟的姿態與力道，摩登現代。

  • Orrefors優雅皇宮圓缽20,800元、花瓶20,800元、燭台（2入）14,200元。

    Orrefors優雅皇宮圓缽20,800元、花瓶20,800元、燭台（2入）14,200元。

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