《晶妙絕倫》純淨璀璨

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

來自瑞典的水晶品牌Orrefors、Kosta Boda，擁有百年水晶工藝，兩品牌皆為瑞典當地耳熟能詳的高端水晶品牌，前者主要生產日常生活水晶用品，後者則以裝飾藝術性作品居多。國內代理商旺代，近來推出Orrefors的「優雅皇宮」系列，藉由原缽、花瓶、燭台等器型，充分展現北歐水晶純淨而璀璨的切割與作工，出自品牌設計師Lena Bergström5之手。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘