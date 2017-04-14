《晶妙絕倫》王者之藍

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

今年是芬蘭建國一百週年，身為芬蘭國寶級設計品牌Iittala，也推出特殊產品致敬。Iittala向來熱愛「玩色」，作品色彩繽紛多元，本次推出的「群青藍」 （Ultramarine） 被選為紀念的限定色，是因為「群青藍」又被尊稱為「色彩之王」，是最真實、極致和終極的藍，在早期因為原料取得不易，比黃金還珍貴，只有皇族、大富豪或繪製基督和聖母像時才會使用。Iittala刻意讓北歐五國中唯一沒有皇室王權的芬蘭，也可以驕傲地使用代表皇族色彩的群青藍。Iittala 2017推出群青藍限定商品，包括3大經典系列、7大暢銷產品，另推出2大新色新品：星沙藍和淺藍，2017年4月在台上市販售。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘