《晶妙絕倫》緻密深邃

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

近300年歷史、擁有官窯傳奇色彩的FÜRSTENBERG，2017年與瑞士設計師Alfredo Häberli攜手開發Fluen系列，傳統而古老的精瓷卻富含當代的簡約創新精神。圓潤的Fluen在不同角度都可欣賞到精準完美的工匠技藝，以及詩意靜好的氛圍。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘