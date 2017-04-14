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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《晶妙絕倫》緻密深邃

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

近300年歷史、擁有官窯傳奇色彩的FÜRSTENBERG，2017年與瑞士設計師Alfredo Häberli攜手開發Fluen系列，傳統而古老的精瓷卻富含當代的簡約創新精神。圓潤的Fluen在不同角度都可欣賞到精準完美的工匠技藝，以及詩意靜好的氛圍。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘

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  • FÜRSTENGERG Fluen Shifting Colors子系列以粉嫩色調交疊，以錯位手法創造離散視覺效果，眼球隨著色彩輕盈舞動。

    FÜRSTENGERG Fluen Shifting Colors子系列以粉嫩色調交疊，以錯位手法創造離散視覺效果，眼球隨著色彩輕盈舞動。

  • FÜRSTENBERG Fluen white，展現純粹而百搭的素雅質感。

    FÜRSTENBERG Fluen white，展現純粹而百搭的素雅質感。

  • FÜRSTENBERG Fluen另一個子系列Fine Lines，運用了不同階調的咖啡色細線，沿著瓷器邊緣排列出緻密多變的結構，營造深邃質感。

    FÜRSTENBERG Fluen另一個子系列Fine Lines，運用了不同階調的咖啡色細線，沿著瓷器邊緣排列出緻密多變的結構，營造深邃質感。

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2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
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