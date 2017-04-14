《晶妙絕倫》繆斯女神

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

有別於Baccarat極具個性的現代華麗，LALIQUE水晶作品向來呈現柔和的美感，作品恆常讚頌的是女性之美。2017春夏，品牌推出全新MUSES繆斯女神系列。女性一直是品牌創辦人René Lalique的靈感來源，也是創作題材。René Lalique在歌頌女性時，經常將他們刻畫描繪為各種寓意，有些親切優雅、姿態撩人，又或性感神秘。為了歌頌女性溫柔婉約之美，LALIQUE水晶以獨特工藝，讓水晶呈現緞面狀態，打造女性肌膚有如天鵝絨般的柔和美感。

LALIQUE以水晶壓模技術，製作每一件豐收十美女；系列的水晶缽或香檳冰桶都需要進行4次水晶溶液採集，且需要4位工匠同時協助完成。獨特之處在於當製作表面圖案時，將水晶溶液均勻地壓印在模具過程中需要格外謹慎小心；這兩個過程都需要非常精巧的技術，包括：固定模具溫度，注入模具中的水晶溶液份量的精準度。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘