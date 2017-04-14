《晶妙絕倫》晶雕細琢

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

來自法國的頂級水晶品牌Baccarat，以精湛的水晶切割工藝著稱，獨特的切面使花瓶折射顯得閃耀璀璨、精細無瑕，可氣派也可浪漫，富鑑賞價值。EYE璀璨花瓶的橢圓與方形造型，大方俐落的開口形狀，容易將花材投入，瓶身的鑽石切割有淡化花莖的視覺效果，讓人輕鬆享受奢華品味，適合忙碌但熱愛藝術生活的藏家，能信手為居家打造閃耀的精緻感。

LOUXOR盧克索花瓶，則以埃及著名世界遺址命名，Baccarat天才設計師Thomas Bastide湯瑪斯貝司堤以金字塔為靈感打造。花瓶表面華麗地飾以鑽石形狀紋路，矩形瓶身各面的鑽石切割大器、立體，帶有狂野的個性，內層藍色或紅色與外層透明水晶交疊，提升剔透感，是LOUXOR系列首款彩色家居作品。至於堪稱典藏級的New Antique「森林之王」，則出自Marcel Wanders之手，可見繁複的巴洛克切割，融合傳統石柱所創造的氣派作品，每件作品的大理石紋路各異，全球限量99件，全台僅1件。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘