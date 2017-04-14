| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 消費

《晶妙絕倫》水晶家具

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

春天是個百花盛放的季節，漸暖的空氣，讓人思緒躍動。環顧居家空間，想做些改變，那麼，一件水晶器皿，為春日書寫不同心情。

法國聖路易水晶（Saint-Louis），承襲百年歷史傳統，今年新品藉由「Folia」系列演繹大自然的詩意，展現了超凡的水晶製作工藝，推出25件家飾，包含餐具、花瓶、燭檯、燈具，以及家具的嶄新面貌。聖路易水晶起源於法國摩塞爾河畔，其周邊森林的蒼鬱樹叢與嫩葉綠蕨，為本系列設計師Noé Duchaufour-Lawrance帶來豐富靈感。「Folia」系列是由多項創意組成，簡潔洗練，卻帶有創新，譬如此系列的切割方式，便是以無花果葉為靈感，轉化為現代幾何線條的風貌。

此系列包含酒器、燈具、燭檯、水晶與白蠟木結合的燭座、花瓶，另有還有2組帶有設計師簽名的限量100件的青綠色花瓶和鏡子。酒器作品含高腳玻璃杯、烈酒杯、平底杯、圓形酒瓶、酒杯、水杯、香檳杯、醒酒瓶與水壺。另外，還有聖路易首次推出的家具作品。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘

廣告
  • 聖路易Folia系列綠色水晶花瓶、水晶鏡，為此系列限量作品。

    聖路易Folia系列綠色水晶花瓶、水晶鏡，為此系列限量作品。

  • 聖路易Folia系列綠色水晶花瓶、水晶鏡，為此系列限量作品。

    聖路易Folia系列綠色水晶花瓶、水晶鏡，為此系列限量作品。

  • 聖路易Folia系列水晶燈。「Folia」系列中有3款以水晶和白蠟木材質創作的燈具，含桌燈、高腳桌燈與落地燈，其斜角切口的設計，呼應無花果葉有機的形狀與輪廓。

    聖路易Folia系列水晶燈。「Folia」系列中有3款以水晶和白蠟木材質創作的燈具，含桌燈、高腳桌燈與落地燈，其斜角切口的設計，呼應無花果葉有機的形狀與輪廓。

  • 聖路易Folia系列水晶花瓶，展現水晶器皿令人驚豔的可能性。

    聖路易Folia系列水晶花瓶，展現水晶器皿令人驚豔的可能性。

  • 聖路易首度推出的家具作品，創作靈感源自聖路易水晶工坊裡的一座未經處理的原木儲藏櫃。這組作品含沙發邊桌（如圖）、書櫃和置物櫃。

    聖路易首度推出的家具作品，創作靈感源自聖路易水晶工坊裡的一座未經處理的原木儲藏櫃。這組作品含沙發邊桌（如圖）、書櫃和置物櫃。

  • 聖路易Folia系列水晶杯。

    聖路易Folia系列水晶杯。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：《晶妙絕倫》水晶家具


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.