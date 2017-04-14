《晶妙絕倫》水晶家具

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

春天是個百花盛放的季節，漸暖的空氣，讓人思緒躍動。環顧居家空間，想做些改變，那麼，一件水晶器皿，為春日書寫不同心情。

法國聖路易水晶（Saint-Louis），承襲百年歷史傳統，今年新品藉由「Folia」系列演繹大自然的詩意，展現了超凡的水晶製作工藝，推出25件家飾，包含餐具、花瓶、燭檯、燈具，以及家具的嶄新面貌。聖路易水晶起源於法國摩塞爾河畔，其周邊森林的蒼鬱樹叢與嫩葉綠蕨，為本系列設計師Noé Duchaufour-Lawrance帶來豐富靈感。「Folia」系列是由多項創意組成，簡潔洗練，卻帶有創新，譬如此系列的切割方式，便是以無花果葉為靈感，轉化為現代幾何線條的風貌。

此系列包含酒器、燈具、燭檯、水晶與白蠟木結合的燭座、花瓶，另有還有2組帶有設計師簽名的限量100件的青綠色花瓶和鏡子。酒器作品含高腳玻璃杯、烈酒杯、平底杯、圓形酒瓶、酒杯、水杯、香檳杯、醒酒瓶與水壺。另外，還有聖路易首次推出的家具作品。

圖片提供／Iittala、Royal Copenhagen、 旺代、居禮名店、栢悅國際、集雅廊、愛馬仕、楠弘