《晶湛技藝》官窯時尚

SIEGER by FÜRSTENBERG MY CHINA Emperors Garden的設計,可使系列中的任何杯子與碟子和諧地混搭結合,且輕薄的「MY CHINA! 」在最薄處僅有2mm厚度;而其茶壺壺嘴設計,則考慮了水分子容易附著在玻璃質表面的特性,因此末梢的鳥喙樣式回水設計,有助於防止水流沿著茶壺溢流,用茶更優雅。

SIEGER by FÜRSTENBERG OBJECTS TO A MUSE系列是設計師Michael Sieger獻給他的妻子,他生命中的繆思女神之作。 SCENT OF A MUSE是擴香作品,揉合女性面容、豐唇、與逸散的香氛,充滿神秘靈性。