《晶湛技藝》官窯時尚

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

楠弘去年正式引進兩大德國餐瓷品牌：270年歷史的FÜRSTENBERG以及SIEGER by FÜRSTENBERG。FÜRSTENBERG至今仍在原址生產製造，除了傳統瓷偶、花瓶、餐瓷外，品牌近年頻頻與歐陸知名設計師合作，推出更具當代風采的日常餐瓷系列，讓瓷藝術可在每一天的日常生活中體現。

FÜRSTENBERG為德國境內歷史第二悠久的餐瓷品牌，窯廠位於德國中北部下薩克森州，曾經擁有官窯頭銜，產品需以1,400度高溫窯燒，經膨脹收縮等形體上的考驗，使瓷器呈現輕、透、薄的狀態。以FÜRSTENBERG的馬型瓷偶為例，不僅在造型、作工繁複細膩，「馬」亦是FÜRSTENBERG所在地下薩克森州的州徽，深受總理梅克爾青睞，成為德國官方出訪的首選獻禮。

至於SIEGER BY FÜRSTENBERG，則為時尚瓷器做最佳演繹。sieger design是德國設計領域的佼佼者，1964年創立，第一代在遊艇、建築設計等領域著名，現傳承到第二代；全球衛浴銅器頂尖品牌Dornbracht也與sieger design有著深遠的夥伴關係。

圖片提供／旺代、法藍瓷、琉園、國裕生活、楠弘、愛馬仕