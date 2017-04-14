《晶湛技藝》官窯時尚
記者凃盈如／台北報導
楠弘去年正式引進兩大德國餐瓷品牌：270年歷史的FÜRSTENBERG以及SIEGER by FÜRSTENBERG。FÜRSTENBERG至今仍在原址生產製造，除了傳統瓷偶、花瓶、餐瓷外，品牌近年頻頻與歐陸知名設計師合作，推出更具當代風采的日常餐瓷系列，讓瓷藝術可在每一天的日常生活中體現。
FÜRSTENBERG為德國境內歷史第二悠久的餐瓷品牌，窯廠位於德國中北部下薩克森州，曾經擁有官窯頭銜，產品需以1,400度高溫窯燒，經膨脹收縮等形體上的考驗，使瓷器呈現輕、透、薄的狀態。以FÜRSTENBERG的馬型瓷偶為例，不僅在造型、作工繁複細膩，「馬」亦是FÜRSTENBERG所在地下薩克森州的州徽，深受總理梅克爾青睞，成為德國官方出訪的首選獻禮。
至於SIEGER BY FÜRSTENBERG，則為時尚瓷器做最佳演繹。sieger design是德國設計領域的佼佼者，1964年創立，第一代在遊艇、建築設計等領域著名，現傳承到第二代；全球衛浴銅器頂尖品牌Dornbracht也與sieger design有著深遠的夥伴關係。
圖片提供／旺代、法藍瓷、琉園、國裕生活、楠弘、愛馬仕
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SIEGER by FÜRSTENBERG MY CHINA Emperors Garden的設計，可使系列中的任何杯子與碟子和諧地混搭結合，且輕薄的「MY CHINA! 」在最薄處僅有2mm厚度；而其茶壺壺嘴設計，則考慮了水分子容易附著在玻璃質表面的特性，因此末梢的鳥喙樣式回水設計，有助於防止水流沿著茶壺溢流，用茶更優雅。
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SIEGER by FÜRSTENBERG OBJECTS TO A MUSE系列是設計師Michael Sieger獻給他的妻子，他生命中的繆思女神之作。 SCENT OF A MUSE是擴香作品，揉合女性面容、豐唇、與逸散的香氛，充滿神秘靈性。
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SIEGER by FÜRSTENBERG 「MY CHINA!」子系列WUNDERKAMMER，有「神奇夢想屋」之意，以鈷藍色青花與24K金，拼貼寶盒中所收藏的元素，如蝴蝶、花、鳥，豐富生動。
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SIEGER by FÜRSTENBERG MY CHINA Emperors Garden的設計，可使系列中的任何杯子與碟子和諧地混搭結合，且輕薄的「MY CHINA! 」在最薄處僅有2mm厚度；而其茶壺壺嘴設計，則考慮了水分子容易附著在玻璃質表面的特性，因此末梢的鳥喙樣式回水設計，有助於防止水流沿著茶壺溢流，用茶更優雅。
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標題：《晶湛技藝》官窯時尚
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