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《晶湛技藝》異域之藍

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

愛馬仕「異域之藍」，是許多愛馬仕迷家裡必備的經典瓷器。這系列的圖騰設計，訴說著一段旅程的故事，從亞洲啟航。無論是有著鮮活豐潤色調的中國花瓣、雛菊和蜂巢圖案，或者日本的貴族徽飾、或因磁磚畫而變得豐富多樣的里斯本松果圖案，以及荷蘭台夫特青花瓷器引入的星形圖案，在在訴說著歐洲與東方往來之間的「藍與白」故事，透過抽象的幾何圖案，濃縮地記下文化與歷史的篇章。

圖片提供／旺代、法藍瓷、琉園、國裕生活、楠弘、愛馬仕

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  • 愛馬仕異域之藍（BLEUS D’AILLEURS）系列，是懷著對遙遠國度和古老時光的敬意，去創造風格現代的餐瓷，充滿異國的色彩與想像。餐瓷茶杯與盤組，6,600元。

    愛馬仕異域之藍（BLEUS D’AILLEURS）系列，是懷著對遙遠國度和古老時光的敬意，去創造風格現代的餐瓷，充滿異國的色彩與想像。餐瓷茶杯與盤組，6,600元。

  • 愛馬仕異域之藍（BLEUS D’AILLEURS）系列，餐瓷黃色大碗5,050元。唯一一件跳色的作品，以互補的反差來彰顯藝術性，且做為代表東方的顏色。碗內另藏一顆純藍的星星圖案。

    愛馬仕異域之藍（BLEUS D’AILLEURS）系列，餐瓷黃色大碗5,050元。唯一一件跳色的作品，以互補的反差來彰顯藝術性，且做為代表東方的顏色。碗內另藏一顆純藍的星星圖案。

  • 愛馬仕異域之藍（BLEUS D’AILLEURS）系列，餐瓷小沙拉碗（小）12,900元。

    愛馬仕異域之藍（BLEUS D’AILLEURS）系列，餐瓷小沙拉碗（小）12,900元。

  • 愛馬仕異域之藍（BLEUS D’AILLEURS），全系列大器富藝術性，每一件圖騰都獨特，彼此間卻又神秘呼應。系列餐瓷陳列盤，9,550元。

    愛馬仕異域之藍（BLEUS D’AILLEURS），全系列大器富藝術性，每一件圖騰都獨特，彼此間卻又神秘呼應。系列餐瓷陳列盤，9,550元。

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標題：《晶湛技藝》異域之藍


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