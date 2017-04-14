《晶湛技藝》異域之藍

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

愛馬仕「異域之藍」，是許多愛馬仕迷家裡必備的經典瓷器。這系列的圖騰設計，訴說著一段旅程的故事，從亞洲啟航。無論是有著鮮活豐潤色調的中國花瓣、雛菊和蜂巢圖案，或者日本的貴族徽飾、或因磁磚畫而變得豐富多樣的里斯本松果圖案，以及荷蘭台夫特青花瓷器引入的星形圖案，在在訴說著歐洲與東方往來之間的「藍與白」故事，透過抽象的幾何圖案，濃縮地記下文化與歷史的篇章。

圖片提供／旺代、法藍瓷、琉園、國裕生活、楠弘、愛馬仕