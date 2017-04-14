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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《晶湛技藝》繽紛嘉年華

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

麥森瓷器近來推出的新品，可見濃厚的傳承意味。譬如「繽紛嘉年華」花瓶，就是麥森剛退休的彩繪大師莫妮卡的愛徒安奈特賀比各的最新力作。從她的筆觸裡，可以看到她尊師之風格。麥森瓷器藏家對於瓷器的鑑賞度高，並且各有擁戴的畫師，在安奈特賀比各的作品當中，粉絲們定會為麥森歷代畫師裡，最能捕捉花卉靈性的莫妮卡大師已有傳人而感到高興。

此外，壁畫，亦為近年來麥森瓷器的高人氣商品。麥森彩繪大師麥可安德斯，擅長以寫實的手法捕捉自然美景，他以自家花園，以及長年來搜集的植物圖鑑為靈感，將水仙、鳶尾、鬱金香、罌粟花、葵錦、仙客來等花卉，躍上壁畫，而太平鳥、鸚鵡、蝴蝶也翩翩飛來，這幅壁畫，彷彿他心底永遠不凋謝的浪漫花園。

圖片提供／旺代、法藍瓷、琉園、國裕生活、楠弘、愛馬仕

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  • 麥森彩繪大師麥可安德斯作品「生命之花壁畫」。

    麥森彩繪大師麥可安德斯作品「生命之花壁畫」。

  • 麥森繽紛嘉年華花瓶，出自麥森彩繪大師莫妮卡的愛徒安奈特賀比各之手，她以靈活線條勾勒鬱金香之美，捕捉花卉隨風而動、花葉交疊的自然之美。

    麥森繽紛嘉年華花瓶，出自麥森彩繪大師莫妮卡的愛徒安奈特賀比各之手，她以靈活線條勾勒鬱金香之美，捕捉花卉隨風而動、花葉交疊的自然之美。

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標題：《晶湛技藝》繽紛嘉年華


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