《晶湛技藝》心之所望

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

法藍瓷2017年春夏，以「感恩」為主題創作概念，透過與世界知名以色列藝術家大衛格斯坦（David Gerstein）攜手打造的「千言萬語」紅唇盒，鼓勵大眾以「瓷」傳遞深藏於心的滿滿謝意。「千言萬語」作品靈感源於超現實主義與普普藝術的啟發，飽滿雙唇，隱含著無限想像，濃豔鮮紅，帶著豐沛的生命能量。而以典雅鈷藍色襯托的「群芳吐艷」瓷瓶，描述的是人與人之間的美好相遇，設計師將高雅的月季、豔麗的罌粟，點綴綻放的繡球，訴說對生活的嚮往，耀金稻穗則帶點溫柔堅毅性格；至於同樣散發初春氣息的「萬象更新」花瓶，則以樸質色彩，拱上耬斗花、忘憂草及鬱金香，為人生編織出暢然想望。

至於旺代Kosta Boda則推出Kjell Engman的作品，設計概念來自希臘女神Demeter（狄蜜特），狄蜜特為大地和豐收的女神，當罌粟盛開之時，種子隨風灑落土地，大自然的節氣變換，成就萬千柔美的風景。春頌系列優美的外型，如裙擺的瓶緣設計，展現高難度的吹製塑形工藝。

圖片提供／旺代、法藍瓷、琉園、國裕生活、楠弘、愛馬仕