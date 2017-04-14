《晶湛技藝》琉璃框景

2017-04-14

記者凃盈如／台北報導

瓷器、水晶、琉璃等藝品，向來是許多藏家布置居家空間的首選，擺得得宜，通常讓家裡充滿藝術氣息，也讓空間顯得更有故事，適切地展現屋主的生活品味。

tittot琉園再推與故宮合作設計新作，今年以故宮所珍藏唐代李昭道的「曲江圖」以及南唐徐熙的「玉堂富貴圖」（牡丹）為主題，結合中式建築中框景的概念，並以古銅鏡為造型，將畫作融入「框景」中，創作出《怡然》與《悅色》2件新作。琉園設計師藉琉璃透光的特色，運用背面陰雕畫作與正面極致拋光，讓原本是平面的古畫產生立體效果，成為別緻的居家擺飾。

《怡然》、《悅色》藉由「框景」手法，將山水園景框進琉璃中，靈感來自古時的銅鏡，因其背面的各種紋飾也有如一小型框景，讓妝台或書房雅緻有韻味。琉園設計師陳俊維認為：「運用琉璃透光特色，讓原本是平面的繪畫透過細緻的陰雕手法，可以產生景深效果，比平常看到的更有立體感。」然而，隨著tittot space開幕，琉園本次也集合歷年來15件經典作品，加上這兩件新作共17件作品，以「故宮17新視代、老的很厲害」為題，舉辦開幕首展。

圖片提供／旺代、法藍瓷、琉園、國裕生活、楠弘、愛馬仕