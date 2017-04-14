2017-04-14

記者林欣若／台北報導

甜姐兒的運動鞋

GEL-LYTE III鞋型共有兩個配色，天藍搭淺灰，象徵Belle的天真爛漫；黑色款以深色的單寧布料，讓人聯想起神秘深沉的野獸；GEL-LYTE V鞋款以溫柔的肉桂色和素雅的灰色為主色調，網面鞋身下透出若隱若現的玫瑰圖案，隨著真人版「美女與野獸」電影上映，讓這個聯名系列更有話題。

圖片提供／ASICS Tiger、PUMA