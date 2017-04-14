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《盛裝運動》2

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

運動時尚小清新

沒有螢光繽紛的色彩、不過度強調身材曲線，adidas Originals這一季推出全新Injection系列以純淨的粉膚色、淡灰色和白色，打造小清新風格。

Injection系列仍以adidas經典的運動風格為主軸，但加入更多設計的時裝元素，連身洋裝是運動服的輪廓，結合網球風格裙襬在局部打褶處理、加上正面的拉鍊設計，更有女孩的甜美感；小露肩的運動上衣貼合身型，側邊裝飾的經典adidas三條白線，增添休閒感；另一個白底印花系列，是將50年代adidas的雜誌圖文變成五彩印花，很有復古童趣風格，不論設計概念或是色彩運用，Injection系列相當呼應當下火紅的文青風格。

圖片提供／adidas Originals

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  • adidas Originals Injection洋裝3,890元、迷你後背包2,290元。

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  • adidas Originals Injection裸膚色長袖洋裝，2,690元。

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  • adidas Originals Injection長褲2,690元。

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  • adidas Originals Injection露肩上衣，2,490元。

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  • adidas Originals Injection圖樣圓領上衣1,690元。

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  • adidas Originals Injection迷你側背包，1,490元。

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  • adidas Originals Injection圖樣長裙，2,690元。

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標題：《盛裝運動》2


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