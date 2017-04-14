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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《粉嫩錶情》6

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

極簡粉金

Michael Kors的PORTIA包款，以簡潔摩登受到都會女性喜愛，春季全新腕錶PORTIA系列，將同名系列包款優雅簡約的線條，運用到PORTIA系列腕錶設計上，錶盤上僅以線條顯示3點鐘、6點鐘、9點鐘以及12點鐘時標，沒有任何多餘的裝飾，6點鐘位置配有小秒針指示環，不論是白色錶盤搭配玫瑰粉色錶帶、玫瑰金錶殼搭配白色錶帶，都優雅又實用，是Michael Kors難得簡約樸實的錶款。

圖片提供／Michael Kors

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  • Michael Kors PORTIA系列女錶，7,920元。

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標題：《粉嫩錶情》6


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