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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《粉嫩錶情》5

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

超薄裸粉

Swatch向來以豐富色彩讓腕錶成為最佳配件，2017春季推全新SKIN超薄系列，除了極具識別性的超輕、超薄、簡約的36.8mm經典錶款，也首度推出40mm大錶徑，厚度分別為5.4mm和5.7mm，為了讓腕錶更服貼，SKIN超薄系列的無縫流線錶殼採用創新的二次注塑工藝，能極度服貼手腕。

這一季的SKIN超薄系列在配色上也更時尚、更有女人味，「SKINCIEL超薄晴空」以粉藍基底，從錶盤、錶帶都是粉嫩色彩，展演律動心情，再以白色局部點綴出夢幻感；裸色的「SKINSKIN超薄美肌」有如第二層肌膚，圓形錶盤以小巧的金色標示12時時刻；「SKINAMOUR超薄愛戀」以桃紅錶帶搭配粉紅錶盤外圍，充滿春天戀愛氣氛，鏤空錶盤設計更具個性。

圖片提供／Swatch

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  • Swatch SKINAMOUR超薄愛戀，3,600元。

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  • Swatch SKINSKIN超薄美肌，3,800元。

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  • Swatch SKINCIEL超薄晴空，3,450元。

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標題：《粉嫩錶情》5


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