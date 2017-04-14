2017-04-14

記者林欣若／台北報導

跳色粉盤

專攻少女族群的BABY-G，春季以粉嫩色系全新登場，BGA-230SC系列推出夢幻新色， BGA-230SC-4B的錶盤以香檳金搭配櫻花粉、BGA-230SC-3B是薄荷藍搭配海洋藍錶盤，都是象徵春天幸福的顏色；此外，BGA-230SC-7B則以水手服為靈感，清爽的白色搭配海軍藍，有著濃濃的海洋風情。

全系列的錶盤皆採跳色配置，特別放大12點、3點及6點鐘刻度，除增添設計感外，更方便讀取時間，實用的雙錶盤有兩地世界時間功能，主要指針與9點鐘方向小錶盤同時顯示兩地的時間資訊，按壓4點鐘方向按鈕即可快速切換兩地時間，全系列具耐衝擊及防水100米功能，提供31個時區、48個城市的世界時間、計時碼錶、倒數計時、定時計時等多項功能。

圖片提供／BABY-G