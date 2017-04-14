2017-04-14

記者林欣若／台北報導

動感粉紅

Fossil春季獻上粉嫩禮盒，Fossil Jacqueline玫瑰金配粉色皮革腕錶，搭配兩對閃耀的粉紅耳環，打造優雅淑女。Jacqueline玫瑰金腕錶以香檳金色為主軸，潔白的錶盤上以有著香檳金色的時針分針和羅馬數字時標，湛藍色秒針和刻度形成活潑對比，粉色皮革錶帶散發甜美氣息。兩款耳環可隨意配搭造型，粉色細鑽圓形耳環高貴優雅、心形垂吊式耳環則顯得年輕活力。

另一款Abilene腕錶則利用裸色錶盤和粉色錶帶，讓充滿運動感的計時碼錶也有甜美風格，2點鐘方像小秒盤為可計秒、6點鐘方像小秒盤計分、10點鐘方向小秒盤則是計時功能，中央秒針有著Fossil經典菱形標誌。

圖片提供／Fossil