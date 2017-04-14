2017-04-14

記者林欣若／台北報導

玫瑰粉紅

色彩繽紛、風格甜美的Kate Spade，2017春季系列遊走於花園之中，將似錦繁花融入設計中，帶來春日的浪漫與滿好。NOVELTY系列玫瑰計時女錶的錶盤中央是鑲著金邊的粉紅玫瑰，這是從摩洛哥靜謐雅緻的馬若雷爾花園（Jardin Majorelle ）汲取靈感，將嬌嫩欲滴的玫瑰花瓣，透過浮雕立體的琺瑯，將玫瑰的柔美與靈動完美呈現。金色大三針像是花蕊一般，隨著指針移動，玫瑰花瓣彷彿也跟著舞動，簡單的時標設計更能凸顯主角玫瑰花，12點鐘方向是Kate Spate著名的金色黑桃標誌，搭配玫瑰粉色皮革錶帶，甜美無比。

圖片提供／Kate Spade