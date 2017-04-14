| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 消費

《粉嫩錶情》2

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

玫瑰粉紅

色彩繽紛、風格甜美的Kate Spade，2017春季系列遊走於花園之中，將似錦繁花融入設計中，帶來春日的浪漫與滿好。NOVELTY系列玫瑰計時女錶的錶盤中央是鑲著金邊的粉紅玫瑰，這是從摩洛哥靜謐雅緻的馬若雷爾花園（Jardin Majorelle ）汲取靈感，將嬌嫩欲滴的玫瑰花瓣，透過浮雕立體的琺瑯，將玫瑰的柔美與靈動完美呈現。金色大三針像是花蕊一般，隨著指針移動，玫瑰花瓣彷彿也跟著舞動，簡單的時標設計更能凸顯主角玫瑰花，12點鐘方向是Kate Spate著名的金色黑桃標誌，搭配玫瑰粉色皮革錶帶，甜美無比。

圖片提供／Kate Spade

廣告
  • Kate Spade NOVELTY系列玫瑰計時女錶，10,300元。

    Kate Spade NOVELTY系列玫瑰計時女錶，10,300元。

  • Kate Spade NOVELTY系列玫瑰計時女錶，10,300元。

    Kate Spade NOVELTY系列玫瑰計時女錶，10,300元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：《粉嫩錶情》2


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.