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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《粉嫩錶情》1

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

迎接春夏，腕錶也換上新裝，各種粉嫩色彩夢幻登場，營造春日幸福感。

優雅裸金

Folli Follie今年春夏以裸色搭配玫瑰金，打造細膩優雅的都會女性錶款。Cyclos輪環系列以極簡優雅著稱，經典的圓弧錶殼以玫瑰金不銹鋼材質打造，在光線下透出柔和光澤，錶盤的不鏽鋼壓紋與粉裸色皮質壓十字織紋錶帶相呼應，32mm的錶盤在12點鐘與6點鐘兩個時標以羅馬字型顯示，很有古典韻味。同樣是圓形錶盤的Classy reflections映照優雅系列腕錶，以漆皮鱷魚紋皮革錶帶更添華麗和活潑，大三針加上數字時標，時間讀取更加簡單。Lady Bloom花漾仕女系列腕錶造型復古，將女性柔美曲線幻化成橢圓型的玫瑰金錶殼，錶盤上以銀白色的扇形線條、3點鐘與9點鐘的鑽石點綴，都是女性喜愛的元素。

圖片提供／Folli Follie

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  • Folli Follie Lady Bloom花漾仕女系列腕錶，7,490元。

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  • Folli Follie Classy reflections映照優雅系列腕錶，13,990元。

    Folli Follie Classy reflections映照優雅系列腕錶，13,990元。

  • Folli Follie Cyclos輪環系列腕錶，7,690元。

    Folli Follie Cyclos輪環系列腕錶，7,690元。

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