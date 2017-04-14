| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 消費

《方包正型》5

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小個性

【小亮點：吊掛小鎖釦增添造型感。】

Michael Kors的Mercer牛皮方型包充滿都會女性幹練風格，外部的荔枝紋牛皮搭配內部PVC壓印十字紋，讓四方輪廓的包款更硬挺有型，以別緻的鎖釦取代以往常見的logo吊牌，更顯低調質感。2017年春夏，Mercer不僅推出更多新色款式如橙橘色、紫丁香色、粉膚色、白色，也推出亮眼的鉚釘裝飾款，另外也可選擇變換搭配符合春季系列的立體花飾造型背帶，為包包添增更多個性與獨特。

圖片提供／Michael Kors

廣告
  • Michael Kors Mercer白色鉚釘提包，16,200元。

    Michael Kors Mercer白色鉚釘提包，16,200元。

  • Michael Kors Mercer膚色鉚釘提包，16,200元。

    Michael Kors Mercer膚色鉚釘提包，16,200元。

  • Mercer立體花飾造型背帶，5,300元。

    Mercer立體花飾造型背帶，5,300元。

  • Michael Kors Mercer紫丁香色小方包，12,400元。

    Michael Kors Mercer紫丁香色小方包，12,400元。

  • 歐陽娜娜肩背灰色Mercer包展現少女俏皮感。

    歐陽娜娜肩背灰色Mercer包展現少女俏皮感。

  • 日本人氣模特兒森星手持Mercer包款在陽光加州展現街頭風尚。

    日本人氣模特兒森星手持Mercer包款在陽光加州展現街頭風尚。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：《方包正型》5


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.