《方包正型》5
2017-04-14
記者林欣若／台北報導
小個性
【小亮點：吊掛小鎖釦增添造型感。】
Michael Kors的Mercer牛皮方型包充滿都會女性幹練風格，外部的荔枝紋牛皮搭配內部PVC壓印十字紋，讓四方輪廓的包款更硬挺有型，以別緻的鎖釦取代以往常見的logo吊牌，更顯低調質感。2017年春夏，Mercer不僅推出更多新色款式如橙橘色、紫丁香色、粉膚色、白色，也推出亮眼的鉚釘裝飾款，另外也可選擇變換搭配符合春季系列的立體花飾造型背帶，為包包添增更多個性與獨特。
圖片提供／Michael Kors
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